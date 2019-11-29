Devrim gibi karar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 vakıf üniversitesiyle imzaladığı protokolle, sporcu öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştıracak. Yıllardır beklenen sporcu bursuyla ilgili önemli bir adım atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzaladı. Uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular, artık vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebilecek. Bakanlık merkez binada düzenlenen törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Vakıf üniversitelerinden Türk sporuna yükseköğretimde yüzde yüz destek” temalı çalışmanın mutabakat metnine, 28 vakıf üniversitesinin temsilcileriyle birlikte imza attı.

'Okul mu, spor mu?' sorusu bitecek

“Bugün Türk sporu açısından tarihi bir güne şahitlik ediyoruz” diyerek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, “Bu şekilde sporcularımızın, spor bilimleri dışında farklı bir kariyer imkanı yakalamasını ve spor ile eğitim arasında denge kurmasını sağlayacağız. Sporcuların, akademik kariyer ile spora devam etme arasında ikilemde kalmasını önleyeceğiz. Bu iş birliği ile milli sporcular, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş olacaklar. Hangi bölüm olursa olsun, bir vakıf üniversitesini kazanan milli sporcumuz, yüzde yüz burslu olarak tahsilini sürdürebilecek. Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, ‘Okul mu, yoksa spora devam mı?’ konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporcu bursu ile ilgili önemli bir adım attık ve 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzaladık.



Uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular artık vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilecek. #GücümüzGençliğimiz pic.twitter.com/BbkIkObdog — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 28 Kasım 2019

Kariyerlerin önü açıldı

Bakan Kasapoğlu, üniversite sınavlarına hazırlanmanın yoğun bir çalışma programı gerektirdiğini belirterek, “Bu durum çoğu zaman nitelikli sporcuların, spor hayatlarına son vermesiyle veya üniversite sınavlarına yeterince hazırlanamamasıyla sonuçlanıyor. Sporcu, hayal ettiği ikinci bir kariyer yapma fırsatından maalesef uzak kalabiliyor. Aynı şekilde sportif başarı da tesadüfen gerçekleşen bir olgu değil. Profesyonel sporculuk, uzun, yoğun ve disiplin içinde yürütülmesi gereken kapsamlı bir çalışma programını gerektiriyor. Bu da üniversiteye hazırlık aşamasında sporcularımızın ders çalışacak bir zaman bulamamalarıyla neticeleniyor. Bu mutabakatla milli sporcunun, spor için ayırdığı vakit, maddi bakımdan tazmin edilmiş oluyor. Kısacası bu çalışmayla, çift kariyer yapmak isteyen sporcu öğrencilerin eğitimine büyük bir kolaylık getiriliyor” ifadelerini kullandı.

Sporculara maddi destek

Konuşmasında sporculara geniş imkanlar sunduklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Ülkemizde spor kültürünün gelişmesi ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecek sporcuların yetişmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak elimiz taşın altındadır. Bu anlamda milli sporcularımıza çok geniş imkanlar sunuyoruz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezimizde, Spor Eğitim Merkezimizde, olimpik ve paralimpik havuzlarımızda bulunan 2 bin 550 sporcuya her ay ortalama 2 bin lira civarında harçlık ödüyoruz. Bu merkezlerde kalan 4 bin civarındaki sporcunun ise bütün masrafları bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Yine 2 bin 656 sporcu öğrenciye, öğrenci bursunun 3 katına kadar millilik bursu veriyoruz. Bu sporcu öğrenciler, ücretsiz bir şekilde yurtlardan öncelikli olarak yararlanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık belgesiyle burs

İmzalanan mutabakat metni kapsamında, gelecek yıldan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığının vereceği belgeyle sporcu öğrenciler yüzde 100 eğitim bursu alabilecek. Mutabakat kapsamında 28 vakıf üniversitesi, bakanlık tarafından son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı, bu durumun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda da ilanını taahhüt etti.