Diagne'nin gol sevinci yaşamamasının nedenini Güntekin Onay açıkladı

Galatasaray’da Mbaye Diagne, sakatlığı bulunan Radamel Falcao’nun yokluğunda Kayserispor karşısında 11 başladı.

Bu sezon ligdeki ilk golünü attı

Senegalli futbolcu, mücadelenin 63. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu sezon Süper Lig’de 8. maçına çıkan 29 yaşındaki futbolcu ilk gol sevincini yaşadı.

Gole neden sevinmedi?

Diagne'nin attığı golün ardından sevinç yaşamaması dikkati çekti. beIN Sports'ta Tugay Kerimoğlu ve Güntekin Onay arasında, Senegalli futbolcunun tavrı hakkında şu diyalog geçti;

Tugay Kerimoğlu: "Penaltıdan sonra Diagne'nin sevincini gördün mü?"

"Penaltıdan sonra Diagne'nin sevincini gördün mü?" Güntekin Onay: "Mario Balotelli'ye özeniyor olabilir. 'Bana Mario deyin' diyormuş arkadaşlarına. Balotelli de gollerden sonra sevinmediği için sevinmemiş olabilir."

"Mario Balotelli'ye özeniyor olabilir. 'Bana Mario deyin' diyormuş arkadaşlarına. Balotelli de gollerden sonra sevinmediği için sevinmemiş olabilir." Tugay Kerimoğlu: "Fakat Diagne attığı gollerde çok sevinen, yüzü gülen bir oyuncuydu."