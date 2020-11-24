Diagne'nin gol sevinci yaşamamasının nedenini Güntekin Onay açıkladı
Süper Lig'de bu sezon ilk kez fileleri havalandıran Mbaye Diagne'nin Kayserispor maçında attığı golün ardından sevinmemesi dikkati çekti. Güntekin Onay, Senegalli futbolcunun Mario Balotelli'ye özendiği için bu tavrı sergilemiş olabileceğini söyledi.
Haber MerkeziİHA
Galatasaray’da Mbaye Diagne, sakatlığı bulunan Radamel Falcao’nun yokluğunda Kayserispor karşısında 11 başladı.
Bu sezon ligdeki ilk golünü attı
Senegalli futbolcu, mücadelenin 63. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu sezon Süper Lig’de 8. maçına çıkan 29 yaşındaki futbolcu ilk gol sevincini yaşadı.
Gole neden sevinmedi?
Diagne'nin attığı golün ardından sevinç yaşamaması dikkati çekti. beIN Sports'ta Tugay Kerimoğlu ve Güntekin Onay arasında, Senegalli futbolcunun tavrı hakkında şu diyalog geçti;
Tugay Kerimoğlu: "Penaltıdan sonra Diagne'nin sevincini gördün mü?"
Güntekin Onay: "Mario Balotelli'ye özeniyor olabilir. 'Bana Mario deyin' diyormuş arkadaşlarına. Balotelli de gollerden sonra sevinmediği için sevinmemiş olabilir."
Tugay Kerimoğlu: "Fakat Diagne attığı gollerde çok sevinen, yüzü gülen bir oyuncuydu."
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