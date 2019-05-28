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Diagne'den 'kutlama' açıklaması

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile şampiyonluk kutlamasına katılamama nedenini duyurdu. Diagne, ailevi sebeplerinden ötürü kutlamalara katılamadığını ve bundan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, şampiyonluk kutlamalarında neden olmadığını açıkladı.

Diagne'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

  • "Bu kelimeleri Galatasaray'ı sevenlere, başkanımızdan yöneticilere, Fatih hocama, takım arkadaşlarıma, teknik ekipten bütün çalışanlara ve özellikle harika taraftarlarımıza yazıyorum. Ne yazık ki ciddi ailevi nedenlerden dolayı geçen cumartesi günü yapılan kutlamalara katılamadım. Her şeyden önce, zaferimizden keyif alabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşayamamak ve özellikle de kazanılan önemli hedefleri tam olarak paylaşamamak benim için çok büyük bir üzüntüydü. Kulübümüz çok büyük bir kulüp ve bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum! Beni anlayacağınızdan eminim ve bunu telafi etmek için elimden geleni yapacağım. Birçok golle..."


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