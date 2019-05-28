Diagne'den 'kutlama' açıklaması

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile şampiyonluk kutlamasına katılamama nedenini duyurdu. Diagne, ailevi sebeplerinden ötürü kutlamalara katılamadığını ve bundan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.