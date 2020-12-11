SÜPER LİG

Dikkati çeken açıklama: Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü asla almazdım

Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in transferine karşı çıktığını ifade eden sarı-lacivertli eski yönetici Selim Kosif, "Fenerbahçe’nin etik kuralları vardır, bu kulübü daha fazla para için terk eden oyuncuların tekrar dönmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Sarı-lacivertli takıma geri dönen ikili, performanslarıyla takımlarına büyük katkı sağlıyor.

Sarı-lacivertli takıma geri dönen ikili, performanslarıyla takımlarına büyük katkı sağlıyor.

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Selim Kosif, sarı-lacivertlilerdeki son durumu hakkında TRT Radyo 1’de spor servisi programına açıklamalarda bulundu. Kosif, "2.5 yılda 53’e yakın oyuncu transferi yapılıyorsa orada bir yanlışlık vardır" dedi. Kurulan kadronun yaşlı olduğunu aktaran Kosif, bu nedenle seneye de transfer gerekeceğini söyledi.

Selim Kosif
Selim Kosif

"Lemos Fenerbahçe seviyesinde değil"

Selim Kosif, Mauricio Lemos’un Fenerbahçe seviyesinde olmadığını ifade ederek, "Mauricio Lemos asla Fenerbahçe kalibresinde değil. Yönetim stoper transferi konusunda sınıfta kaldı. Eldeki en iyi stoperin Serdar Aziz olması plansızlıktır. Takımın hala stopere ihtiyacı bulunuyor" dedi.

Fenerbahçeli taraftarlar Lemos'a isyan etti: İki golde de hatası var
Fenerbahçeli taraftarlar Lemos'a isyan etti: İki golde de hatası var

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-3 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 20. dakikalarda Aboubakar, 54. dakikada Necip ve 88. dakikada N'Sakala attı. Fenerbahçe'nin gollerini ise 34. dakikada Cisse ve 68. ile 90+7. dakikada penaltıdan Ozan Tufan kaydetti.İlk yarıda Aboubakar şov yaptıFenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah beyazlılarda Aboubakar attığı iki golle yıldızlaşırken ev sahibinde defans bölgesinde forma giyen Uruguaylı futbolcu Lemos performansıyla tepki çekti.Aboubakar'ın attığı gollerde rahat geçilen ve Tisserand ile uyumu tartışma konusu olan Lemos için sosyal medyada olumsuz yorumlar paylaşıldı.Rıdvan Dilmen'den ilk yarı yorumu;"Erol Bulut, savunmanın en iyi oyuncusu Serdar'ı oynatmadı. Yerden ve havadan ikisinden de iyi. O yanına aldı. Lemos, olağanüstü ağır değil ama ağır. Yenilen golde lap diye geçildi Lemos, Serdar'ı geçemezsin öyle."Sosyal medyada yapılan paylaşımlar;Trabzonlu bir müteahhit Lemos ile Aboubakar arasına bina inşa eder&mdash; Astori #13 (@OnurNizamoglu61) November 29, 2020 Lemos ancak Onder Turaci gibi yedek sag bek olur...Serdar gibi Sert oyunu bilen Stoper lazim&mdash; kostadinov07 (@kostadinov07) November 29, 2020 Sosa yerine direk Mert Hakan girmeli, lemos yerinede serdar anca böyle döner bu maç&mdash; İlker (@delifenerliiii) November 29, 2020 Lemos ne tür bi belasın kardeşim&mdash; Atakan Toker (@atkntkrr) November 29, 2020 Ne bekledin bu kadar erol hoca? Lemos ne yapması lazım çıkarmak için? Dk ne fark eder?&mdash; Enes Yılmaz (@enessyilmaz6) November 29, 2020

"Erol Bulut, Fenerbahçe’ye erken geldi"

Kosif, Erol Bulut’un sarı-lacivertlilere erken geldiğini ifade ederek, "Her şeye rağmen Erol Fenerbahçe’nin çocuğudur, kredisi bu çatı altında sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de 11 maçta 23 puan topladı.
Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de 11 maçta 23 puan topladı.

"Ali Koç ve yönetimi hatalara ilk sezonlarında başladı"

Eski yönetici Selim Kosif, mevcut yönetimin ilk hatasının Aykut Kocaman’ın görevden alınması olduğunu söyleyerek, "Kocaman görevde kalsaydı 2-3 iyi transfer ile şampiyonluğun gelebilirdi. Transfere para gereksizce harcandı" diye konuştu.

"Kulübü para için terk eden oyuncuların tekrar dönmesini doğru bulmuyorum"

Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı iki ismin transferine karşı çıktığını ifade eden eski yönetici, "Fenerbahçe’nin etik kuralları vardır, bu kulübü daha fazla para için terk eden oyuncuların tekrar dönmesini doğru bulmuyorum. Tüm bunlara rağmen Gökhan ve Caner için şu ana kadar bu seneki en faydalı transferler" şeklinde konuştu.

"Muriqi’nin Lazio transferi başarılı"

Kosif, Vedat Muriqi transferi nedeniyle Fenerbahçe yönetimini tebrik etti. Kosif, Kosovalı golcünün doğru zamanda takıma katıldığını ve bu sayede hem sahada verim alındığını hem de para kazanıldığını dile getirdi.

Vedat Muriqi, 17.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer oldu.
Vedat Muriqi, 17.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer oldu.

"Emre gelmiş geçmiş en büyük futbolcu"

Selim Kosif, Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’na övgüler yağdırdı. Kosif, "Emre’nin takıma tekrar kazandırılması, Ali Koç yönetiminin en iyi hamlesidir" dedi.

Kosif, şampiyonluk yarışında takımının yüzde 60 ihtimalle ipi göğüsleyeceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Emre Belözoğlu: Şampiyonluğun en büyük adayıyız
Emre Belözoğlu: Şampiyonluğun en büyük adayıyız

Emre Belözoğlu katıldığı ödül töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'a 4-3 kaybettikleri derbiyle ilgili Belözoğlu, "Kendilerini bir kez daha tebrik ederim. Ligde önümüzde 30 hafta olduğu gerçeği düşünüldüğünde, bir şeyleri konuşmak için çok erken olduğuna dair cümlelerimiz vardı. Çok iyi bir hocamız var, çok iyi bir takımımız var, camia, taraftar ve bizler onlara çok inanıyor ve güveniyoruz. Sezon sonuna kadar inşallah bu ligi taşıyabilecek ve sonunda inşallah kupayla taçlandıracak bir takımımız ve hocamız olduğuna inanıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu."Mevcut yapımızın şampiyonluğa ulaşabilecek bir yapı olduğunu biliyoruz""Bizim de beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama futbolda bunlar var" diyen Emre Belözoğlu, şöyle konuştu:"Her türlü skora, her türlü oyuna reaksiyon gösterebilecek bir camiamız ve oyuncu grubumuz var. Bu anlamda çok da inanıyorum, hem sahanın içinde bulunmuş, kendini de ispatlamış bir teknik adamımız var. O anlamda bizim adımıza aslında bilmiyorum neden bunlar konuşuluyor ama olumsuz bir tablo yok. Biz gayet işimizin bilincinde ve motive şekilde sabah kalkıp işimize devam ediyoruz. Hocamız da gerekli anlamda oyuncu arkadaşlarımızla görüşmelerini yaptı. Haftalık rutin görüşmelerdir bunlar, derbiye özel de değil. Bizler de devamlı tesiste takımımızın yanındayız. Fenerbahçe, bu sene ligin şampiyonlukta en büyük adayıdır. Futbolun içinde kazanma, kaybetme mutlaka var ama biz böyle bir tablonun olduğunu düşünmüyoruz. Mevcut yapımızın şampiyonluğa ulaşabilecek bir yapı olduğunu biliyoruz ve inandığımız doğrular arkasında bu yarışa devam edeceğiz.""Samandıra'da hocamızın liderliğinde yolumuza devam edeceğiz"Fenerbahçe Sportif Direktörü, Beşiktaş yenilgisi sonrasında oyunculara ve teknik direktör Erol Bulut'a yapılan eleştirilerle ilgili, "Mağlubiyetten sonra tabii bunun bir 24 saati olur. Her oyuncuda, her teknik adamda, her taraftarda da böyle olmalı. Ama biz sabah kalktığımızda ne kadar iyi ya da ne kadar kötü giderse gitsin işimizi planlamak zorunda olan insanlarız. Futbolun içerisinden geldik, başarının da başarısızlığın da kendince yaşanılması gereken bir süresi var. O süreyi şu an geçtik, artık önümüze bakmak zorundayız. Beşiktaş maçını kazanmış olsak da başka bir mücadele olacaktı, kaybettik daha farklı bir mücadele olacak. O yüzden Fenerbahçe bu anlamda planlı, programlı, burada özellikle söylüyorum, Samandıra'da hocamızın önderliğinde, liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var. Bir şeyleri konuşmak için çok erken olduğuna dair cümlelerimiz mevcut. 5-1 kazandığımız maçtan sonra da hocamızın oyundan memnun olmadığına dair röportajları mevcut. Bizler takımımızı daha iyiye nasıl taşırız bunun derdindeyiz, başta hocamızla beraber. Motivasyon kaybı olmadan inşallah Denizli'ye gideceğiz, bizden beklentinin farkında sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.Mustafa Cengiz'den dikkati çeken Messi-Ronaldo çıkışıBaşkan Çebi açıkladı: Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız


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