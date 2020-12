Dikkati çeken açıklama: Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü asla almazdım

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Selim Kosif, sarı-lacivertlilerdeki son durumu hakkında TRT Radyo 1’de spor servisi programına açıklamalarda bulundu. Kosif, "2.5 yılda 53’e yakın oyuncu transferi yapılıyorsa orada bir yanlışlık vardır" dedi. Kurulan kadronun yaşlı olduğunu aktaran Kosif, bu nedenle seneye de transfer gerekeceğini söyledi.

"Lemos Fenerbahçe seviyesinde değil"

Selim Kosif, Mauricio Lemos’un Fenerbahçe seviyesinde olmadığını ifade ederek, "Mauricio Lemos asla Fenerbahçe kalibresinde değil. Yönetim stoper transferi konusunda sınıfta kaldı. Eldeki en iyi stoperin Serdar Aziz olması plansızlıktır. Takımın hala stopere ihtiyacı bulunuyor" dedi.

Fenerbahçeli taraftarlar Lemos'a isyan etti: İki golde de hatası var Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-3 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 20. dakikalarda Aboubakar, 54. dakikada Necip ve 88. dakikada N'Sakala attı. Fenerbahçe'nin gollerini ise 34. dakikada Cisse ve 68. ile 90+7. dakikada penaltıdan Ozan Tufan kaydetti.İlk yarıda Aboubakar şov yaptıFenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah beyazlılarda Aboubakar attığı iki golle yıldızlaşırken ev sahibinde defans bölgesinde forma giyen Uruguaylı futbolcu Lemos performansıyla tepki çekti.Aboubakar'ın attığı gollerde rahat geçilen ve Tisserand ile uyumu tartışma konusu olan Lemos için sosyal medyada olumsuz yorumlar paylaşıldı.Rıdvan Dilmen'den ilk yarı yorumu;"Erol Bulut, savunmanın en iyi oyuncusu Serdar'ı oynatmadı. Yerden ve havadan ikisinden de iyi. O yanına aldı. Lemos, olağanüstü ağır değil ama ağır. Yenilen golde lap diye geçildi Lemos, Serdar'ı geçemezsin öyle."Sosyal medyada yapılan paylaşımlar;Trabzonlu bir müteahhit Lemos ile Aboubakar arasına bina inşa eder— Astori #13 (@OnurNizamoglu61) November 29, 2020 Lemos ancak Onder Turaci gibi yedek sag bek olur...Serdar gibi Sert oyunu bilen Stoper lazim— kostadinov07 (@kostadinov07) November 29, 2020 Sosa yerine direk Mert Hakan girmeli, lemos yerinede serdar anca böyle döner bu maç— İlker (@delifenerliiii) November 29, 2020 Lemos ne tür bi belasın kardeşim— Atakan Toker (@atkntkrr) November 29, 2020 Ne bekledin bu kadar erol hoca? Lemos ne yapması lazım çıkarmak için? Dk ne fark eder?— Enes Yılmaz (@enessyilmaz6) November 29, 2020

"Erol Bulut, Fenerbahçe’ye erken geldi"

Kosif, Erol Bulut’un sarı-lacivertlilere erken geldiğini ifade ederek, "Her şeye rağmen Erol Fenerbahçe’nin çocuğudur, kredisi bu çatı altında sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

"Ali Koç ve yönetimi hatalara ilk sezonlarında başladı"

Eski yönetici Selim Kosif, mevcut yönetimin ilk hatasının Aykut Kocaman’ın görevden alınması olduğunu söyleyerek, "Kocaman görevde kalsaydı 2-3 iyi transfer ile şampiyonluğun gelebilirdi. Transfere para gereksizce harcandı" diye konuştu.

"Kulübü para için terk eden oyuncuların tekrar dönmesini doğru bulmuyorum"

Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı iki ismin transferine karşı çıktığını ifade eden eski yönetici, "Fenerbahçe’nin etik kuralları vardır, bu kulübü daha fazla para için terk eden oyuncuların tekrar dönmesini doğru bulmuyorum. Tüm bunlara rağmen Gökhan ve Caner için şu ana kadar bu seneki en faydalı transferler" şeklinde konuştu.

"Muriqi’nin Lazio transferi başarılı"

Kosif, Vedat Muriqi transferi nedeniyle Fenerbahçe yönetimini tebrik etti. Kosif, Kosovalı golcünün doğru zamanda takıma katıldığını ve bu sayede hem sahada verim alındığını hem de para kazanıldığını dile getirdi.

"Emre gelmiş geçmiş en büyük futbolcu"

Selim Kosif, Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’na övgüler yağdırdı. Kosif, "Emre’nin takıma tekrar kazandırılması, Ali Koç yönetiminin en iyi hamlesidir" dedi.

Kosif, şampiyonluk yarışında takımının yüzde 60 ihtimalle ipi göğüsleyeceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.