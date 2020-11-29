Fenerbahçeli taraftarlar Lemos'a isyan etti: İki golde de hatası var

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah beyazlılarda Aboubakar attığı iki golle yıldızlaşırken ev sahibinde defans bölgesinde forma giyen Uruguaylı futbolcu Lemos performansıyla tepki çekti.

Aboubakar'ın attığı gollerde rahat geçilen ve Tisserand ile uyumu tartışma konusu olan Lemos için sosyal medyada olumsuz yorumlar paylaşıldı.

Rıdvan Dilmen'den ilk yarı yorumu;

"Erol Bulut, savunmanın en iyi oyuncusu Serdar'ı oynatmadı. Yerden ve havadan ikisinden de iyi. O yanına aldı. Lemos, olağanüstü ağır değil ama ağır. Yenilen golde lap diye geçildi Lemos, Serdar'ı geçemezsin öyle."

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar;

Trabzonlu bir müteahhit Lemos ile Aboubakar arasına bina inşa eder — Astori #13 (@OnurNizamoglu61) November 29, 2020

Lemos ancak Onder Turaci gibi yedek sag bek olur...Serdar gibi Sert oyunu bilen Stoper lazim — kostadinov07 (@kostadinov07) November 29, 2020

Sosa yerine direk Mert Hakan girmeli, lemos yerinede serdar anca böyle döner bu maç — İlker (@delifenerliiii) November 29, 2020

Lemos ne tür bi belasın kardeşim — Atakan Toker (@atkntkrr) November 29, 2020