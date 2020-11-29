SÜPER LİG

Fenerbahçeli taraftarlar Lemos'a isyan etti: İki golde de hatası var

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşılaştığı derbi mücadelesinde siyah beyazlıların yıldızı Aboubakar ilk yarıda iki gol attı. Aboubakar'ın gollerinde Lemos'un kademe hataları ve Kamerunlu futbolcuyla arasında oluşan mesafe futbolseverlerin tepkisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lemos Aboubakar'ı tutmakta ciddi şekilde zorlandı.

Lemos Aboubakar'ı tutmakta ciddi şekilde zorlandı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah beyazlılarda Aboubakar attığı iki golle yıldızlaşırken ev sahibinde defans bölgesinde forma giyen Uruguaylı futbolcu Lemos performansıyla tepki çekti.

Aboubakar'ın attığı gollerde rahat geçilen ve Tisserand ile uyumu tartışma konusu olan Lemos için sosyal medyada olumsuz yorumlar paylaşıldı.

Rıdvan Dilmen'den ilk yarı yorumu;

  • "Erol Bulut, savunmanın en iyi oyuncusu Serdar'ı oynatmadı. Yerden ve havadan ikisinden de iyi. O yanına aldı. Lemos, olağanüstü ağır değil ama ağır. Yenilen golde lap diye geçildi Lemos, Serdar'ı geçemezsin öyle."

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar;

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