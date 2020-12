Emre Belözoğlu: Şampiyonluğun en büyük adayıyız

Emre Belözoğlu katıldığı ödül töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a 4-3 kaybettikleri derbiyle ilgili Belözoğlu, "Kendilerini bir kez daha tebrik ederim. Ligde önümüzde 30 hafta olduğu gerçeği düşünüldüğünde, bir şeyleri konuşmak için çok erken olduğuna dair cümlelerimiz vardı. Çok iyi bir hocamız var, çok iyi bir takımımız var, camia, taraftar ve bizler onlara çok inanıyor ve güveniyoruz. Sezon sonuna kadar inşallah bu ligi taşıyabilecek ve sonunda inşallah kupayla taçlandıracak bir takımımız ve hocamız olduğuna inanıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Mevcut yapımızın şampiyonluğa ulaşabilecek bir yapı olduğunu biliyoruz"

"Bizim de beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama futbolda bunlar var" diyen Emre Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Her türlü skora, her türlü oyuna reaksiyon gösterebilecek bir camiamız ve oyuncu grubumuz var. Bu anlamda çok da inanıyorum, hem sahanın içinde bulunmuş, kendini de ispatlamış bir teknik adamımız var. O anlamda bizim adımıza aslında bilmiyorum neden bunlar konuşuluyor ama olumsuz bir tablo yok. Biz gayet işimizin bilincinde ve motive şekilde sabah kalkıp işimize devam ediyoruz. Hocamız da gerekli anlamda oyuncu arkadaşlarımızla görüşmelerini yaptı. Haftalık rutin görüşmelerdir bunlar, derbiye özel de değil. Bizler de devamlı tesiste takımımızın yanındayız. Fenerbahçe, bu sene ligin şampiyonlukta en büyük adayıdır. Futbolun içinde kazanma, kaybetme mutlaka var ama biz böyle bir tablonun olduğunu düşünmüyoruz. Mevcut yapımızın şampiyonluğa ulaşabilecek bir yapı olduğunu biliyoruz ve inandığımız doğrular arkasında bu yarışa devam edeceğiz."

"Samandıra'da hocamızın liderliğinde yolumuza devam edeceğiz"

Fenerbahçe Sportif Direktörü, Beşiktaş yenilgisi sonrasında oyunculara ve teknik direktör Erol Bulut'a yapılan eleştirilerle ilgili, "Mağlubiyetten sonra tabii bunun bir 24 saati olur. Her oyuncuda, her teknik adamda, her taraftarda da böyle olmalı. Ama biz sabah kalktığımızda ne kadar iyi ya da ne kadar kötü giderse gitsin işimizi planlamak zorunda olan insanlarız. Futbolun içerisinden geldik, başarının da başarısızlığın da kendince yaşanılması gereken bir süresi var. O süreyi şu an geçtik, artık önümüze bakmak zorundayız. Beşiktaş maçını kazanmış olsak da başka bir mücadele olacaktı, kaybettik daha farklı bir mücadele olacak. O yüzden Fenerbahçe bu anlamda planlı, programlı, burada özellikle söylüyorum, Samandıra'da hocamızın önderliğinde, liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var. Bir şeyleri konuşmak için çok erken olduğuna dair cümlelerimiz mevcut. 5-1 kazandığımız maçtan sonra da hocamızın oyundan memnun olmadığına dair röportajları mevcut. Bizler takımımızı daha iyiye nasıl taşırız bunun derdindeyiz, başta hocamızla beraber. Motivasyon kaybı olmadan inşallah Denizli'ye gideceğiz, bizden beklentinin farkında sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'den dikkati çeken Messi-Ronaldo çıkışı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu' seçilen Fernando Muslera'nın ödülünü aldı."Dünyanın en nankör işlerinden birini yapıyoruz"Cengiz, Muslera'nın devre arasında takıma dönmesini beklediklerini ifade ederek, "Ocak ayı geliyor ve menajerlerin dönemi başlıyor. Transfer haberleri çıkmaya başladı ve av mevsimi başladı. Hangi menajer güçlüyse kendi futbolcusunun pazarlamasını yapıyor. Ben de bir taraftarım ve dünyanın en iyi futbolcularını; Messi'yi, Ronaldo'yu istiyorum. Bunu yapamayanlara da 'Beceriksiz' diyorum. Dünyanın en zor ve en nankör işlerinden birini yapıyoruz. Kulüpler bütün dünyada zor durumda. Barcelona büyük zarar açıkladı. Biz ve diğer kulüp başkanlarımız futbolcularla tek tek görüştü. Biraz önce 2 değerli Trabzonsporlu oyuncu 'Bu bir takım oyunu' dedi. Bu tek başına olmaz. Gelirlerimiz yarı yarıya düştü, giderlerimiz Euro cinsinden olduğu için kur farkıyla arttı. Devletimiz sağ olsun yardımcı oldu. Ama bu 4 ay dayanamaz. İnşallah mart, nisan ayında seyircili olarak kıyasıya mücadele ederiz" dedi.Galatasaray'a dönecek mi? Onyekuru'nun menajerinden açıklama geldi"Marcao için ne verilse az"Cengiz törene katılan Marcao'nun da 'Yılın Savunma Oyuncusu' ödülünü verdi. Marcao ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti. Marcao'nun transferde adının geçmesiyle ilgili olarak da konuşan Mustafa Cengiz, "Maddi değeri olan her şey için profesyonel kulüpler, oyuncunun ve kulübün hayrına gerekeni yapar. Marcao'yu transfer ettiğimizde '2. Lig'e düşen takımın defans oyuncusunu alıyorsunuz' tepkileri geldi. Ben hocama ve uyumuna bakarım. Ben tabii ki Marcao'yu bilmiyordum. Hem oyuncu hem karakter olarak büyük bir örnek. Şu anda söylenen rakamlar onun rakamları değil. Marcao için ne verilse az" diye konuştu.

Başkan Çebi açıkladı: Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız 'Yılın Jokeri' seçilen Atiba Hutchinson ödülünü Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin elinden aldı. Ödül için teşekkür eden Atiba, "Çok güzel bir ödül. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Oy verenlere çok teşekkür ediyorum ve sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.Atiba: Birkaç sezon daha devam etmek istiyorumFenerbahçe derbisini takım olarak kazandıklarını söyleyen Atiba, "Bu sadece 1 maç ve sezon çok uzun. Sezon sonunda kontratım bitecek. Beşiktaş'ta oynamaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum ve birkaç sezon daha devam etmek istiyorum" açıklamasında bulundu. Çebi: Atiba bunu hak ettiAtiba'nın sözlerinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Atiba ne zaman isterse kontratını kendisi imzalayıp bize getirir ve sözleşmesini uzatır. O bunu hak etti. Yabancı sayısı konusunda birçok şey söyleniyor. Yabancı sayısının sınırlı kalmasını ben de düşünüyorum ama gelecek olan yabancı oyuncuların karakter ve kişilikleriyle Türk futbolculara örnek olmasını diliyorum. Atiba gibi futbolcular bunun en güzel örneğidir. Mustafa Cengiz de ifade etti; 'Av mevsimi başladı' diye. Maalesef menajerlerin bazı tutumları hoş olmuyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntıları aşmak için birlik, beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Maçlar konusunda görüşlerimiz farklı olabilir ama kulüpler için politikalarda birlikte hareket edebilmemiz lazım. Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik ediyorum. Sörloth'un gitmesine karşın, bir sonraki satıştan yüzde 20'yi nasıl alacağını merak ediyorum ve kendisini takip ederek örnek alacağım. Ya hep beraber varız ya da hep beraber yokuz. El ele tutuşma zamanı" ifadelerini kullandı.