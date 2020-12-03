Mustafa Cengiz'den dikkati çeken Messi-Ronaldo çıkışı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu' seçilen Fernando Muslera’nın ödülünü aldı.

"Dünyanın en nankör işlerinden birini yapıyoruz"





Cengiz, Muslera’nın devre arasında takıma dönmesini beklediklerini ifade ederek, “Ocak ayı geliyor ve menajerlerin dönemi başlıyor. Transfer haberleri çıkmaya başladı ve av mevsimi başladı. Hangi menajer güçlüyse kendi futbolcusunun pazarlamasını yapıyor. Ben de bir taraftarım ve dünyanın en iyi futbolcularını; Messi’yi, Ronaldo’yu istiyorum. Bunu yapamayanlara da ‘Beceriksiz’ diyorum. Dünyanın en zor ve en nankör işlerinden birini yapıyoruz. Kulüpler bütün dünyada zor durumda. Barcelona büyük zarar açıkladı. Biz ve diğer kulüp başkanlarımız futbolcularla tek tek görüştü. Biraz önce 2 değerli Trabzonsporlu oyuncu ‘Bu bir takım oyunu’ dedi. Bu tek başına olmaz. Gelirlerimiz yarı yarıya düştü, giderlerimiz Euro cinsinden olduğu için kur farkıyla arttı. Devletimiz sağ olsun yardımcı oldu. Ama bu 4 ay dayanamaz. İnşallah mart, nisan ayında seyircili olarak kıyasıya mücadele ederiz” dedi.

Galatasaray'a dönecek mi? Onyekuru'nun menajerinden açıklama geldi Galatasaray'a dönmesi gündemde olan Henry Onyekuru'nun menajeri William D'avila'nın İstanbul'a gelerek transfer konusunda temaslarda bulunduğu bildirildi.Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan D'avila, şu açıklamayı yaptı;"Monaco'dan ayrılacak""Henry, kesin olarak, ocak ayında Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi.""Galatasaray dışında 1-2 kulüp daha ilgileniyor""Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor. İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem." "Monaco iyi bir deneyim olmadı""Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi. Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı."Abdurrahim Albayrak, Diagne'nin bonservis miktarını açıkladı

"Marcao için ne verilse az"





Cengiz törene katılan Marcao’nun da ‘Yılın Savunma Oyuncusu’ ödülünü verdi. Marcao ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti. Marcao’nun transferde adının geçmesiyle ilgili olarak da konuşan Mustafa Cengiz, “Maddi değeri olan her şey için profesyonel kulüpler, oyuncunun ve kulübün hayrına gerekeni yapar. Marcao’yu transfer ettiğimizde ‘2. Lig’e düşen takımın defans oyuncusunu alıyorsunuz’ tepkileri geldi. Ben hocama ve uyumuna bakarım. Ben tabii ki Marcao’yu bilmiyordum. Hem oyuncu hem karakter olarak büyük bir örnek. Şu anda söylenen rakamlar onun rakamları değil. Marcao için ne verilse az” diye konuştu.