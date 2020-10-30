Fenerbahçe'nin acı kaybı: Dilay Kemer yaşamını yitirdi

Kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Dilay Kemer, 32 yaşında yaşamını yitirdi. FB TV'nin sevilen yüzü Dilay Kemer'in vefat haberini ailesi sosyal medyadan, "Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik" ifadeleriyle duyurdu.

Dilay Kemer, ilik nakli olup eski sağlığına kavuştuktan sonra ikinci kez kanser olduğunu açıklamıştı.

Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten Dilay Kemer'in vefatıyla ilgili yapılan duyuruda, "Fenerbahçe televizyonun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız. Dilay Kemer'i zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay" ifadelerine yer verildi.

Dilay Kemer kimdir?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu oldu. 2009 yılında kendime bir moda blogu açtı. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı. Fenerbahçe TV'de hem ana haberi, hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.