Drift: Hayata yan bakanlar

Türkiye’de sokaklardan tanıdığımız drift sporunu "kontrolsüzlüğün kontrolü" olarak tanımlamak belki de en doğrusu. Japonya’nın virajlı dağ yollarında bir sokak sporu olarak başladı. Bu sporun en önemli gereksinimi trafiğe kapatılmış, güvenliği alınmış bir pist. Türkiye’de ise çoğu zaman sokakta trafik kurallarını altüst ederek karşımıza çıktı. Oysa drift, otomobillerin dansı. estetik hareketlerin motor ve egzoz senfonisine ayak uydurduğu, temponun ve adrenalinin daima en üst seviyede olduğu bir spor. Bu sporu anlatmak için kelimeler yetersiz kalır. Anlamanın en iyi yolu yarış tulumunu giyip piste çıkmaktan geçiyor.

Her şeyden önce trafiğe kapatılmış, güvenliği alınmış bir pist bu sporun en önemli gereksinimi. Kullanılan otomobiller, arkadan itişli, özel güvenlik ekipmanlı 500 beygir ve üzeri. Bütçeye göre 200 beygirden 1.000 beygir ve üzerine kadar otomobil hazırlamak mümkün.

Neden sokaklar?

Çıkardıkları lastik sesleriyle tanınan ve haberlerde karşımıza çıkan sokakta drift yapanlara göre bu sporu yapacak pist yok ve olan pistler çok pahalı. Drift pilotlarına göreyse pistler yeterli ve fiyatları uygun.



