Drole Las Palmas'a kiralandı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Armel Drole için İspanya'nın Las Palmas kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte, 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
- Fildişi Sahilli 21 yaşındaki forvet geçen sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giymişti.
📌Profesyonel futbolcumuz Jean Armel Drole için İspanya'nın Las Palmas kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte, 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/oAxCVlF2NV
📌Profesyonel futbolcumuz Jean Armel Drole için İspanya'nın Las Palmas kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte, 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/oAxCVlF2NV— Antalyaspor (@Antalyaspor) July 28, 2019
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