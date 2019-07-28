SÜPER LİG

Drole Las Palmas'a kiralandı

Antalyasporlu futbolcu Jean Armel Drole, satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralık olarak İspanyol ekibi Las Palmas'a transfer oldu.

Haber Merkezi AA
Drole'ün güncel piyasa değeri 900 bin euro olarak gösteriliyor.

Drole'ün güncel piyasa değeri 900 bin euro olarak gösteriliyor.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Armel Drole için İspanya'nın Las Palmas kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte, 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • Fildişi Sahilli 21 yaşındaki forvet geçen sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giymişti.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.