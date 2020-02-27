Dünya devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde

Uğurcan Çakır devlerin radarına girmeye devam ediyor. Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla gözleri üzerine çevirten 23 yaşındaki kaleci için 25 milyon euroluk bir teklif yapılması bekleniyor.

İngiliz basını Express'in haberine göre, Avrupa'nın sayılı kulüpleri Uğurcan Çakır’ı mercek altına aldı. Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla tarafından takip edilen genç kalecinin, yaz döneminde maliyetinin 20-25 milyon euro olacağı öngörüldü. Tottenham’ın Fransız kalecisi Hugo Lloris’in artık kariyerinin sonuna yaklaştığı hatırlatılan haberde, Uğurcan Çakır gibi yetenekli bir kalecinin İngiliz ekibinin dikkatini çekmesinin normal olduğu vurgulandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu daha önce yaptığı açıklamada "Uğurcan ülke futbolu adına da çok büyük bir şans. Uğurcan'ın bonservisi 20-25-30 oldu galiba. İnşallah sezon sonuna kadar artmaya devam eder" ifadelerini kullanmıştı.