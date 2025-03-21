Düzce 1907 SK şampiyon

18 Temmuz Spor Salon’unda yapılan Voleybol Mahalli Ligler Midi Kızlar müsabakalarına 10 takım katıldı. Müsabakalar sonunda Düzce 1907 SK birinci, Düzce Voleybol SK ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK üçüncü ve Düzce Ay Spor Kulübü dördüncü oldu.