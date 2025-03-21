Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Düzce 1907 SK şampiyon

Düzce 1907 SK şampiyon

16:1921/03/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Şampiyon takım kupasını kaldırdı.
Şampiyon takım kupasını kaldırdı.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılan Voleybol Mahalli Ligi'nde şampiyon Düzce 1907 SK oldu.

Voleybol Mahalli Ligler Midi Kızlar müsabakaları tamamlandı.


18 Temmuz Spor Salon’unda yapılan Voleybol Mahalli Ligler Midi Kızlar müsabakalarına 10 takım katıldı. Müsabakalar sonunda Düzce 1907 SK birinci, Düzce Voleybol SK ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK üçüncü ve Düzce Ay Spor Kulübü dördüncü oldu.


Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.




#Voleybol Mahalli Ligi
#Düzce 1907 SK
#Düzce

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
21 Mart resmi tatil mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika teklifi