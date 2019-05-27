SÜPER LİG

Dzeko'nun Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu

Roma’nın yıldız golcüsü Edin Dzeko İstanbul’a geldi. Boşnak yıldız için Fenerbahçe iddiasının ortaya atılması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Haber Merkezi Diğer
Dzeko bu sezon Roma formasıyla 40 maçta 14 gol atarken 11'de asist yaptı.

Dzeko bu sezon Roma formasıyla 40 maçta 14 gol atarken 11'de asist yaptı.

Bosna Herkesli yıldız Edin Dzeko’nun İstanbul’a gelmesi Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Roma’da forma giyen 33 yaşındaki başarılı forvet, sabah saatlerinde İstanbul’a geldi. Yıldız isim için Fenerbahçe iddiasının ortaya atılması sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecana neden oldu. Haber hızla yayılırken, Dzeko sosyal medyada da gündeme oturdu.

"Sadece tatil için geldi"


Yıldız futbolcunun menajeri Utku Cenikli yaptığı açıklamada, "Sadece tatil için geldi. Ege’ye geçiyor. Dzeko bizim de arkadaşımız. Kendisiyle görüştük ve tatil yapacak" diye belirtti.

  • Dzeko, bu sezon 40 resmi maça çıkarken 14 gol atıp 11 de asist yaptı. 1.93 boyundaki futbolcunun Roma ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

Dzeko ve Utku Cenikli
Dzeko ve Utku Cenikli


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.