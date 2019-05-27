Dzeko'nun Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu

Bosna Herkesli yıldız Edin Dzeko’nun İstanbul’a gelmesi Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Roma’da forma giyen 33 yaşındaki başarılı forvet, sabah saatlerinde İstanbul’a geldi. Yıldız isim için Fenerbahçe iddiasının ortaya atılması sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecana neden oldu. Haber hızla yayılırken, Dzeko sosyal medyada da gündeme oturdu.

"Sadece tatil için geldi"

Yıldız futbolcunun menajeri Utku Cenikli yaptığı açıklamada, "Sadece tatil için geldi. Ege’ye geçiyor. Dzeko bizim de arkadaşımız. Kendisiyle görüştük ve tatil yapacak" diye belirtti.

Dzeko, bu sezon 40 resmi maça çıkarken 14 gol atıp 11 de asist yaptı. 1.93 boyundaki futbolcunun Roma ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.



