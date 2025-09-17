Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Efeler'in son 16'daki rakibi belli oldu

Efeler'in son 16'daki rakibi belli oldu

15:5517/09/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Milliler grubu namağlup zirvede tamamladı.
Milliler grubu namağlup zirvede tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda ile eşleşti.

Milli takım, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Kanada'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.


G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, B Grubu 2'ncisi Hollanda oldu.


Grubunda ilk iki karşılaşmasını kazanan Hollanda, liderlik maçında Polonya'ya 3-1 mağlup oldu.


A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda arasındaki son 16 turu maçı, 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak.


Milliler, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.


Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etti.






#A Milli Erkek Voleybol Takımı
#2025 Dünya Şampiyonası
#Hollanda
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayrampaşa Belediyesi meclis üyesi dağılımı, hangi parti çoğunlukta?