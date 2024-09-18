Efsane başkan için taziye mesajı yayınlamadılar

Türk futbolunun en başarılı başkanlarından biri olan Şamil Ekinci, 83 yaşında vefat etti. Ekinci'nin hayatını kaybetmesinin ardından Trabzonspor Kulübü, İstanbulspor Kulübü ve Trabzon bölgesindeki takımlar taziye mesajı yayınladı.

Ancak Süper Lig'deki hiçbir kulüpten taziye mesajı gelmedi. Yaşanan bu gelişme, Trabzonsporlu futbolseverleri rahatsız etti. Konuyla ilgili olarak gösterilen tutuma tepki gösterildi.