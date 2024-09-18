|
Spor

Efsane başkan için taziye mesajı yayınlamadılar

Trabzonspor'un efsane başkanlarından Şamil Ekinci 83 yaşında hayatını kaybetti. Ekinci için İstanbulspor ve Trabzon bölgesindeki takımlar dışında taziye mesajı yayınlayan olmadı.

00:10 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:37 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Şamil Ekinci - Trabzonspor'un Efsane Başkanı
Şamil Ekinci - Trabzonspor'un Efsane Başkanı

Türk futbolunun en başarılı başkanlarından biri olan Şamil Ekinci, 83 yaşında vefat etti. Ekinci'nin hayatını kaybetmesinin ardından Trabzonspor Kulübü, İstanbulspor Kulübü ve Trabzon bölgesindeki takımlar taziye mesajı yayınladı.

Ancak Süper Lig'deki hiçbir kulüpten taziye mesajı gelmedi. Yaşanan bu gelişme, Trabzonsporlu futbolseverleri rahatsız etti. Konuyla ilgili olarak gösterilen tutuma tepki gösterildi.

  • Şamil Ekinci için Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinden sadece Trabzonspor ile İstanbulspor paylaşımda bulundu.






#Trabzonspor
#Şamil Ekinci
#Süper Lig
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İl olacak ilçeler hangileri? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri...