Efsane isim Galatasaray'a geri dönüyor: Okan Buruk'un ekibine katılacak

Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla Türk futboluna damga vuran Galatasaray'da yeni sezonun yapılanması hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme için geri sayıma geçerken, tecrübeli çalıştırıcının ekibini güçlendirecek önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, yeni dönemde Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda teknik kadroya takviyeler yapmayı planladığı öğrenildi. Mevcut yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu'nun görevine devam etmesi beklenirken, teknik ekibe en az iki ya da üç yeni ismin dahil edilmesi gündemde.

Bu doğrultuda öne çıkan isimlerden biri ise Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Dries Mertens. Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından kulüple bağlarını koparmayan Belçikalı yıldızın, teknik ekipte görev alması ihtimali değerlendiriliyor.

İstanbul ve Galatasaray ile güçlü bir bağ kuran Mertens'in, futbolcularla iletişim konusunda önemli bir köprü görevi üstlenebileceği düşünülüyor. Tecrübesi ve futbol bilgisiyle Okan Buruk'un ekibine katkı sağlayabileceği belirtilen eski yıldızın, teknik ve taktik anlamda da destek vermesi bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray yönetimi ile Okan Buruk arasında hafta içerisinde kritik bir toplantı yapılacağı öğrenildi. Zirvede yalnızca transfer çalışmaları ve kadro planlaması değil, teknik ekibin yeni yapısı da masaya yatırılacak.











