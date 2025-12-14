Yeni Şafak
Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde El Bilal Toure'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? İşte eski hakemlerin yorumları…

20:5114/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
El Bilal Toure'nin, Ozan Tufan'a yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarıyla direkt kırmızı kartını gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş derbisi, 37. dakikada yaşanan kırmızı kart kararıyla sosyal medya gündemine oturdu. El Bilal Toure'nin, Ozan Tufan'a yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarıyla direkt kırmızı kartını gösterdi. Peki, El Bilal Toure’nin kırmızı kart kararı doğru mu? İşte eski hakemlerin yorumları…

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. 3-1 siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunan maçın 37. dakikasında El Bilal Toure, Ozan Tufan’a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Peki, El Bilal Toure’nin Ozan Tufan’a yaptığı müdahale kırmızı kart mı? İşte sorunun cevabı.

El Bilal Toure’nin kırmızı kart kararı doğru mu?

Eski hakemlerin bu pozisyona yorumları şu şekilde;

Serdar Akçer:
'Diz bükülü güç transferi yeterli değil. Ama aşil tendona müdahale nedeniyle sahada hakem "Rakibin Güvenliğini Tehlikeye Atma" nedeniyle Kırmızı Kart verse kabul edilir.
Ancak VAR için Sarı Kartı ve Kırmızı Kart destekleyen elementler mevcut. Hakem ile 4.hakem arasında olan bir pozisyon ve hakem sadece faul olarak değerlendirmiş.
VAR müdahalesi hatalı.'
Deniz Ateş Bitnel:
'El Bilal Toure'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda , hakem kararı sahada verseydi saygı duyulurdu fakat , güç transferi olmayan , bacağın gergin görünmediği bu pozisyonda ciddi faullü oyundan söz etmek zor .!!! VAR müdahalesi kesinlikle yanlış..!'

#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Süper Lig
#El Bilal Toure
