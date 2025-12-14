Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçın henüz başında Orkun Kökçü'nün yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart tartışmaları yaşandı. Peki, Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı hareket kırmızı kart mı? İşte sorunun cevabı.