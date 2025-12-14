Orkun Kökçü'nün yaptığı müdahale sonucu Trabzonsporlu futbolcular kırmızı kart bekledi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş derbisine, maçın henüz 5. dakikasında yaşanan sert bir faul pozisyonu damga vurdu. Beşiktaşlı yıldız Orkun Kökçü, Trabzonsporlu oyuncu Serdar Saatçı'nın bileğine sert bir şekilde bastı. Pozisyon sonrası bordo-mavili futbolcular ve taraftarlar kırmızı kart beklerken, mücadelenin hakemi Ali Şansalan sadece sarı kart gösterdi. Peki, Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı hareket kırmızı kart mı? İşte eski hakemlerin yorumları...
Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı hareket kırmızı kart mı?
Bu pozisyona eski hakemlerin yorumları şu şekilde;
Serdar Akçer: '
Topuk yerde şekilde ayağa basma kontrolsüz hareketten dolayı sarı kart doğru.
'
Deniz Ateş Bitnel:
'Orkun Kökçü'nün Serdar'a müdahalesi borderline..! VAR müdahale edemez...! Topuk yerde ayak üstüne müdahale olması sarı kartı destekler.!'
Aleks Taşçıoğlu:
'Ali Şansalan'ın vermiş olduğu sarı kart kararı doğru'
