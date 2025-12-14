Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eski hakemler o pozisyonu yorumladı: Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı hareket kırmızı kart mı?

Eski hakemler o pozisyonu yorumladı: Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı hareket kırmızı kart mı?

20:1914/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Orkun Kökçü'nün yaptığı müdahale sonucu Trabzonsporlu futbolcular kırmızı kart bekledi.
Orkun Kökçü'nün yaptığı müdahale sonucu Trabzonsporlu futbolcular kırmızı kart bekledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş derbisine, maçın henüz 5. dakikasında yaşanan sert bir faul pozisyonu damga vurdu. Beşiktaşlı yıldız Orkun Kökçü, Trabzonsporlu oyuncu Serdar Saatçı'nın bileğine sert bir şekilde bastı. Pozisyon sonrası bordo-mavili futbolcular ve taraftarlar kırmızı kart beklerken, mücadelenin hakemi Ali Şansalan sadece sarı kart gösterdi. Peki, Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı hareket kırmızı kart mı? İşte eski hakemlerin yorumları...

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçın henüz başında Orkun Kökçü'nün yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart tartışmaları yaşandı. Peki, Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı hareket kırmızı kart mı? İşte sorunun cevabı.

Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı hareket kırmızı kart mı?

Bu pozisyona eski hakemlerin yorumları şu şekilde;

Serdar Akçer: '
Topuk yerde şekilde ayağa basma kontrolsüz hareketten dolayı sarı kart doğru.
'
Deniz Ateş Bitnel:
'Orkun Kökçü'nün Serdar'a müdahalesi borderline..! VAR müdahale edemez...! Topuk yerde ayak üstüne müdahale olması sarı kartı destekler.!'
Aleks Taşçıoğlu:
'Ali Şansalan'ın vermiş olduğu sarı kart kararı doğru'


#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik faturalarında devlet desteği 2026: Kimler destek alacak? Aylık sınır ve limit detayları