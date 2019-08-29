Elneny Beşiktaş yolunda

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine bu kez 27 yaşındaki ön libero Elneny geldi.
TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Mısırlı futbolcunun kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş'ın transfer etmek üzere olduğu Muhammed Elneny'nin adı Galatasaray'la da anılmıştı.
- Elneny, 2016 yılında Basel'den 12,5 milyon euro bedelle Arsenal'a transfer olmuştu. İngiliz ekibiyle 89 maça çıkan oyuncu, 2 gol atarken 8 de asist yaptı.
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