Elneny Beşiktaş yolunda
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Elneny Beşiktaş yolunda

Beşiktaş, adı Galatasaray'la da anılan Arsenal'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny ile prensipte anlaştı.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Elneny'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Elneny'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine bu kez 27 yaşındaki ön libero Elneny geldi.

TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Mısırlı futbolcunun kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ın transfer etmek üzere olduğu Muhammed Elneny'nin adı Galatasaray'la da anılmıştı.

  • Elneny, 2016 yılında Basel'den 12,5 milyon euro bedelle Arsenal'a transfer olmuştu. İngiliz ekibiyle 89 maça çıkan oyuncu, 2 gol atarken 8 de asist yaptı.


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