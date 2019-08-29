Elneny Beşiktaş yolunda

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine bu kez 27 yaşındaki ön libero Elneny geldi.

TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Mısırlı futbolcunun kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ın transfer etmek üzere olduğu Muhammed Elneny'nin adı Galatasaray'la da anılmıştı.