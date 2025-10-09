Yeni Şafak
Emre Belözoğlu Antalyaspor'a veda etti

Emre Belözoğlu, Antalyaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Antalyaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Teknik Direktör Emre Belözoğlu, oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde ayrılık kararının hem ekibi hem de Antalyaspor camiası adına hayırlı olacağına inandığını söyledi. Belözoğlu, Antalyaspor’un her zaman kalbinde özel bir yerde olacağını belirtti.

Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıklamıştı. Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:


"Antalyaspor’da görev yaptığım süre boyunca, tüm zorluklara rağmen inanç ve yüksek eforla mücadele ettik. Büyük emek ve özveriyle kurduğumuz takımın bugününü ve yarınını önemli ve değerli görüyor olsam da, oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde aldığım kararın hem bizim adımıza hem camia adına daha hayırlı olacağına inanıyorum. Bu süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüp personelimize, başkanımız ve yönetim kurulumuza, Antalyaspor’a menfaatsiz gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum.

Antalyaspor her zaman kalbimde özel bir yerde olacak."

