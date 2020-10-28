Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü oldu

Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen görev açıklaması ve imza töreni gerçekleşti. Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörü oldu. 40 yaşındaki Belözoğlu ile 2020/2021 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandı.

"Seçim olduğu için sözleşme 1 yıllık"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu için övgü dolu sözler kullandı. Başkan Koç, "Emre Belözoğlu için ortak söylenecek bir şey var, Türk futbol tarihinin en önemli, en başarılı futbolcularından birisi olduğu" dedi. Sözleşme süresinin 1 yıl olmasıyla ilgili de konuşan Başkan Ali Koç, "Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini sene sonu seçim var diye 1 yıllık yaptık. Seçimde ne olacağı belli olmaz" ifadelerini kullandı.

"Ben direkt başkana bağlıyım"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, transfer süreçleriyle ilgili konuştu. Belözoğlu, "Transferi hiçbir zaman başarı olarak görmüyorum. Doğru oyuncuları getirdik ama saha içerisinde başarılı olmamız gerekiyor. Planlarımızı şu anda şampiyon olmak için yapıyoruz. Ben başkanımıza bağlıyım ama beraber hareket ettiğimiz bir ekibimiz var. Ben kulübede olmayacağım. Samandıra'da liderimiz Erol Bulut. Biz ona yardımcı olacağız" dedi.