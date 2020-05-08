SÜPER LİG

Emre Belözoğlu önerdi Fenerbahçe harekete geçti

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübe futbol koordinatörlüğü için Yalçın Koşukavak'ın ismini sundu.

Haber Merkezi DHA
Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sportif direktör olması bekleniyor.

Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sportif direktör olması bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Yeni sezonda kulüp içinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerahçe’de, Yalçın Koşukavak sesleri yükseliyor. Önümüzdeki sezon sportif direktör olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu’nun, Koşukavak’ı başkan Ali Koç’a tavsiye ettiği ve kulüpte görev almasını istediği öğrenildi.

Şu anda Altay’ın teknik direktörü olan 47 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe’de futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istendiği belirtildi.

Öte yandan Koşukavak’ın, Fenerbahçe’nin teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica’nın göreve gelmesi halinde, Hırvat hocanın yardımcılığını yapacağı kaydedildi.

  • Fenerbahçe, mart ayında yaptığı resmi açıklamada Yalçın Koşukavak ile yapılan görüşmelerin sezon sonuna ertelendiğini belirtmişti.

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak

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