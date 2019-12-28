SÜPER LİG

Emre Belözoğlu Rizespor maçı kadrosunda

Sarı-lacivertli kulüp, kaptan Emre Belözoğlu'nun Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer aldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu da kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

  • Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.

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