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Emre Belözoğlu'ndan flaş itiraf: En zorlandığı transferi açıkladı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, kendisini en çok zorlayan transferin Mert Hakan Yandaş olduğunu belirtirken, Gökhan Gönül'ün transferinde ise duygu dolu anlar yaşadığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Sarı-lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu için dün imza töreni düzenledi.

Sarı-lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu için dün imza töreni düzenledi.

Fotoğraf: Nevzat Yıldırım / AA

Emre Belözoğlu, yapılan transferlerle ilgili detayları ilk kez paylaştı. Haber Global'e konuşan Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"En zor transferim Mert Hakan"

  • "Oyuncu transfer ederken bir tek yeteneğine bakıp da oyuncular almayacaksınız. En zor transfer aslında 3-4 tane isim var. Mert Hakan olabilir. Çünkü çok karakterli bir oyuncu. Hem onun hem bizim adımıza zorlu bir süreç oldu. Mert istedi. Bizim de bütçemiz belliydi. Çok farklı sebeplerle tercihi Fenerbahçe oldu."

Mert Hakan Yandaş'ın adı Galatasaray ile de anılmıştı.
Mert Hakan Yandaş'ın adı Galatasaray ile de anılmıştı.

"Çok abartılacak bir şey yapmadım"

  • "35'ten sonra kimi arasak "Alo ben Emre abin" oluyor. Doğum günü pastama bile yazmışlardı. Bir efsane oldu ama ben çok abartılacak bir şey yaptım gibi gelmiyor bana."

Emre Belözoğlu için yapılan doğum günü pastası
Emre Belözoğlu için yapılan doğum günü pastası

"Gökhan Gönül beni duygulandırdı"

  • "Gökhan Gönül lig bittikten sonra başkanımızla oturdu konuştu. İlk görüşmeyi ben yaptığım için Gökhan beni duygulandırdı. 'Bana çocuk hayalimi yaşattın. Eşim de ben de gözyaşı döküyoruz şu anda' dedi."

Gökhan Gönül ve Caner Erkin, performanslarıyla Fenerbahçe'nin yükselişinde büyük rol oynuyor.
Gökhan Gönül ve Caner Erkin, performanslarıyla Fenerbahçe'nin yükselişinde büyük rol oynuyor.

"Kruse'yi ben göndermedim"

  • "Max Kruse'yi ben göndermedim, kendi gitti. Aramızda hiçbir şey olmadı. Ailesinden uzak diye kulüp çok destek oldu. Maalesef bu iyi niyet güzel karşılık bulmadı Max tarafından."

"Sangare'yi kimsenin elinden almadık"

  • "Biz hiçbir oyuncuyu kimsenin elinden almadık. Beşiktaş'ın bu sürece dahil olmadığını söylediler. Başkanımız görüşmede 2 kere sordu ve Beşiktaş'ın dahil olmadığını söylediler. Biz bonservisi olan futbolcunun önce kulübüyle görüşüyoruz. Beşiktaş'ta kendi aralarında yaşamış olduklarını söylediler. Bu anlaşmazlıktan dolayı Beşiktaş'ın masada olmadığını söylediler. Biz kendi bütçemize oranla Nazım'la çok uygun anlaşma yaptık. Biz performansa odaklı transferler yaptık. Nazım konusunda net ve samimice söylüyorum, transfer yarışı artık geride kalmalı zaten. Biz o golleri atma derdinde değiliz."

Fenerbahçe, Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un isteyip alamadığı futbolcuların isimleri açıklandı
Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un isteyip alamadığı futbolcuların isimleri açıklandı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni unvanı belli oldu. Sarı lacivertlilerde gazetecilerin katıldığı basın toplantısında dikkat çekici detaylar vardı. Bunlardan bir tanesi de Emre Belözoğlu'na yönetilen transfer sorusuydu.'İsteyip de alamadığınız futbolcu var mı?' sorusu yöneltilen Belözoğlu bu soruyu cevaplamadı. Ancak basın toplantısının ilerleyen dakikalarında başkan Ali Koç açıklamaları esnasında şu dikkat çeken mesajları verdi;"Transfer döneminde bizim onları ikna ettiğimiz, onların bizi ikna ettiği birçok transfer oldu. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Birbirimize güvenimizin olduğunu daha iyi görmüş olduk. Emre Belözoğlu transfer döneminde Malang Sarr'ı çok istemişti ama olmamıştı. Hocamız da Bakasetas'ı çok istemişti" Malang Sarr nereye transfer oldu?-Emre Belözoğlu'nun transferini çok istediği Malang Sarr bonservis bedelsiz olarak Chelsea'ye transfer olmuştu. İngiliz ekibi Sarr'ı Porto'ya kiralık olarak gönderdi. Sarr'ın Transfermarkt piyasa değeri 16 milyon Euro olarak belirlendi.Bakasetas transferi neden gerçekleşmedi?-Erol Bulut'un çok istediği Bakasetas ise Alanyaspor'dan ayrılmadı. Yunan futbolcu için istenen 5 milyon Euro bonservis bedeli ödenememişti ve PAOK'tan Yunan orta saha oyuncusu Pelkas 1.6 milyon Euro'ya kadroya katılmıştı.“Bir kader vardı elbet hepimiz için yazılmış ama bir de gayret vardı; Onun adı da Emre Belözoğlu’ydu.Sarı Lacivert’in varlığı, büyüklüğü hep bambaşkaydı…”#KaderGayreteAşıktır pic.twitter.com/nj0sabzOi1&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2020

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