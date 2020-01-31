Emre Can Borussia Dortmund’a imza atıyor

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Borussia Dortmund, orta sahasını güçlendirmek istiyor.

Bundesliga ekibinde bu bağlamda öne çıkan oyuncu Juventus’ta forma giyen Emre Can. 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı formayla çıktığı 37 maçta 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan, bu sezon ise yeteri kadar şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da daha fazla görev alabilme adına bu transfere sıcak bakıyor.

30 milyon Euro’ya yaklaştı