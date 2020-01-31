BUNDESLİGA

Emre Can Borussia Dortmund’a imza atıyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Juventus’ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can’ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi İHA
Emre Can, Juventus'ta son dönemlerde forma şansı bulamamıştı.

Emre Can, Juventus'ta son dönemlerde forma şansı bulamamıştı.

Fotoğraf: MASSIMO PINCA

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Borussia Dortmund, orta sahasını güçlendirmek istiyor.

Bundesliga ekibinde bu bağlamda öne çıkan oyuncu Juventus’ta forma giyen Emre Can. 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı formayla çıktığı 37 maçta 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan, bu sezon ise yeteri kadar şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da daha fazla görev alabilme adına bu transfere sıcak bakıyor.

30 milyon Euro’ya yaklaştı

  • Bu transfer için Juventus ile görüşmelerini sürdüren Dortmund, istenilen 30 milyon Euro’luk bonservis bedeline yaklaşmış durumda. Milan, Manchester United ve Tottenham gibi takımların radarındaki Emre’den iyi bir bonservis bedeli almak isteyen Juventus da İtalyan medyasına göre Dortmund ile anlaşmaya yakın.

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