Emre Çolak eski takımına geri döndü

Deportivo'nun 1. ligde olduğu dönemde 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında formasını giyen Emre Çolak, bu kez 2. ligde mücadele eden eski takımına transfer oldu.

Emre, Coruna kentinde geçtiği sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imzayı attı.

28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a da dönebileceği konuşuluyordu.

Desde hoxe volvemos ser un pouco máis turcos 🇹🇷 Çolak está de volta para 2020! https://t.co/jCRV56Z7vG Benvido de novo Emre! #Dépor1920 pic.twitter.com/p1nN0a1m4G — RC Deportivo (@RCDeportivo) 31 Aralık 2019

Deportivo ligin dibine demir attı

Bu arada, 2. ligde sezonu kötü geçiren Deportivo, teknik direktör değişikliği yaparak Fernando Vazquez'i göreve getirdi.

İlk yarısı sona eren 2. ligde 15 puanla 22. ve son sırada bulunan Deportivo, yeni sezon hazırlıklarını Soria kentinde yaparken, Emre'nin en kısa zamanda kampa katılması bekleniyor.