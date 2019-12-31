SÜPER LİG

Emre Çolak eski takımına geri döndü

İspanya 2. Futbol Ligi'nde son sırada bulunan Deportivo La Coruna, eski oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Emre Çolak daha önce formasını giydiği Deportivo'da çıktığı 63 maçta 5 gol atarken, 11'de asist yapmıştı.

Emre Çolak daha önce formasını giydiği Deportivo'da çıktığı 63 maçta 5 gol atarken, 11'de asist yapmıştı.

Deportivo'nun 1. ligde olduğu dönemde 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında formasını giyen Emre Çolak, bu kez 2. ligde mücadele eden eski takımına transfer oldu.

Emre, Coruna kentinde geçtiği sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imzayı attı.

  • 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a da dönebileceği konuşuluyordu.

Deportivo ligin dibine demir attı

Bu arada, 2. ligde sezonu kötü geçiren Deportivo, teknik direktör değişikliği yaparak Fernando Vazquez'i göreve getirdi.

İlk yarısı sona eren 2. ligde 15 puanla 22. ve son sırada bulunan Deportivo, yeni sezon hazırlıklarını Soria kentinde yaparken, Emre'nin en kısa zamanda kampa katılması bekleniyor.

İspanya 2. Ligi puan durumu
İspanya 2. Ligi puan durumu

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