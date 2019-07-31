SÜPER LİG

Emre Mor resmen Galatasaray'da

Galatasaray, 21 yaşındaki milli futbolcu Emre Mor'un transferini KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp Celta Vigo ile oyuncunun kiralanması için görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Mor ve Fatih Terim

Emre Mor ve Fatih Terim

Transferi merakla beklenen Emre Mor, Galatasaray'da. Sarı kırmızılı kulüp genç yıldız adayının transferini KAP'a bildirdi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferinin tamamladığını belirterek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Transferi birazdan KAP'a bildireceğiz" şeklinde konuşmuştu.

  • Emre Mor, 2017 yazında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olmuştu. La Lig'da beklentileri karşılayamayan genç oyuncu, geride bıraktığımız sezon İspanyol ekibinde sadece 468 dakika süre bulurken skora katkı yapamadı. Kulüp kariyerinde ise toplamda 72 maça çıkan milli futbolcu, 4 gol atarken 8 de asist kaydetti.

Emre Mor da sosyal medya hesabından İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı.

Emre Mor'un attığı çalım dünya gündeminde
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Emre Mor'un attığı çalım dünya gündeminde

Milli takımımızın dün akşam oynadığı Moldova maçında Emre Mor'un attığı muhteşem çalım sosyal medyada büyük ses getirdi. Yurt dışında yayın yapan spor kanalları genç yeteneğin çalımını özel klipler yaparak yayınladı.

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