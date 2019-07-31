Emre Mor resmen Galatasaray'da

Transferi merakla beklenen Emre Mor, Galatasaray'da. Sarı kırmızılı kulüp genç yıldız adayının transferini KAP'a bildirdi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferinin tamamladığını belirterek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Transferi birazdan KAP'a bildireceğiz" şeklinde konuşmuştu.
Emre Mor, 2017 yazında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olmuştu. La Lig'da beklentileri karşılayamayan genç oyuncu, geride bıraktığımız sezon İspanyol ekibinde sadece 468 dakika süre bulurken skora katkı yapamadı. Kulüp kariyerinde ise toplamda 72 maça çıkan milli futbolcu, 4 gol atarken 8 de asist kaydetti.
Emre Mor da sosyal medya hesabından İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı.
Emre Mor: "Yakında görüşmek üzere" [IG] pic.twitter.com/1QEAY3vpKE
Emre Mor: "Yakında görüşmek üzere" [IG] pic.twitter.com/1QEAY3vpKE— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 31 Temmuz 2019
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