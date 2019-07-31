Emre Mor resmen Galatasaray'da

Emre Mor, 2017 yazında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olmuştu. La Lig'da beklentileri karşılayamayan genç oyuncu, geride bıraktığımız sezon İspanyol ekibinde sadece 468 dakika süre bulurken skora katkı yapamadı. Kulüp kariyerinde ise toplamda 72 maça çıkan milli futbolcu, 4 gol atarken 8 de asist kaydetti.