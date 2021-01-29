En formda futbolcular listesinde Süper Lig'den 3 isim

İlk devre maçlarının sona erdiği Avrupa'da İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ile Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında, bu sezon da gol krallığı yarışında büyük rekabet yaşanıyor.

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza ile lider konumda bulunan Beşiktaş'ın formda golcüleri Cyle Larin ve Vincent Aboubakar da bu sezon hücum yollarında ortaya koydukları performansla söz konusu liglerin en golcü futbolcuları arasında ilk 25'te bulunuyor.





Boupendza, Aboubakar ve Larin

Lewandowski zirvede

Geçen sene UEFA ve FIFA tarafından en iyi oyuncu ödülünü kazanarak yeşil sahalarda uzun yıllardır Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasında devam eden rekabete dahil olan Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, bu sezonun da en formda golcüsü konumunda bulunuyor.

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Ligde 17 maçta 23 kez ağları sarsan ve takımının lider konumda bulunmasında önemli rol üstlenen 32 yaşındaki Lewandowski, bu sezon Avrupa liglerinde gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alarak rakiplerine gözdağı veriyor.

İtalya temsilcisi Juventus'ta kariyerini başarıyla sürdüren ve gelecek hafta 36 yaşına girecek Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise bu sezon 15 lig maçında 15 kez ağları sarsarak zirve yarışında Lewandowski'nin arkasında ikinci sıranın sahibi konumunda.

Bu sezon liglerinde 14 gole imza atan PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile Eintracht Frankfurt'un Portekizli santrforu Andre Silva ise Avrupa'nın önemli liglerinde gol krallığı yarışında üçüncü sırayı paylaşıyor.

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Bayern'in yıldız golcüsü Lewandowski

Süper Lig'in yıldızları, listenin üst sıralarında yer alıyor

Bu sezon Süper Lig'e çıkan Atakaş Hatayspor'un, sezon başında Fransa temsilcisi Girondins Bordeaux'dan bedelsiz transfer ettiği Aaron Boupendza, yüksek formuyla listenin üst sıralarında yer alıyor.

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan 24 yaşındaki Gabonlu oyuncu, takımının sezonun ilk yarısında rakip ağları attığı 29 golün 13'üne tek başına imza attı.

Süper Lig lideri Beşiktaş'ın hücum oyuncuları Kanadalı Larin ile Kamerunlu Aboubakar, bu sezon ligde toplam 23 gole imza atarak siyah-beyazlı ekibin hücum hattının güçlenmesinde başrolü oynadı.

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Siyah-beyazlı formayla ligde Larin 12, Aboubakar ise 11 gole imza atarak Avrupa'da sezonun en formda golcüleri arasına adlarını yazdırdı.



