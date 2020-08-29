SÜPER LİG

Enner Valencia'nın kaçırılan kız kardeşinin kurtarılma anı

Enner Valencia'nın kaçırılan kardeşi kurtarıldı: Operasyon saniye saniye görüntülendi

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci, 17 Ağustos'ta silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı. Ekvador polisi, düzenlediği operasyonla Erci Valencia'yı kurtardı. Fenerbahçe Kulübü de bunun üzerine Valencia ailesi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Haber Merkezi AA, DHA
Ekvador polisi kurtarma operasyonunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekvador polisi kurtarma operasyonunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Ekvador polisinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Ekvadorlu futbolcunun kardeşinin kurtarılma anı görüntüleri de sosyal medyada büyük ses getirdi.

Fenerbahçe'den 'geçmiş olsun' mesajı

Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Enner Valencia'nın silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia'nın kurtarılması nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Enner Valencia ve kız kardeşi Erci Valencia
Enner Valencia ve kız kardeşi Erci Valencia

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Fenerbahçemizin yeni transferi Enner Valencia'nın 17 Ağustos 2020 tarihinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia'nın, Ekvador hükümeti ve polisi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonunda kurtarıldığı bilgisini almış bulunmaktayız. Futbolcumuz Enner Valencia, kız kardeşi Erci Valencia ve Valencia ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İşte Erci Valencia'nın kurtarılma anı;

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi

Gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da sarı-lacivertli oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Bu isimlerden birisi de Sloven oyuncu Miha Zajc.TRT Spor'dan yer alan habere göre, Fenerbahçeliliğiyle ön plana çıkan televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istiyor. Hollanda ekibi sarı-lacivertli takımın kapısının 26 yaşındaki oyuncu için çaldı ve teklifini sundu. Sittard, Fenerbahçe'den gelecek cevabı bekliyor.Fenerbahçe'ye kötü haber: Thiago Silva imzayı attıSonraki satıştan yüksek payİtalya'dan gelen teklifleri düşük bulduğu için kabul etmeyen sarı-lacivertli yönetimin, Hollanda ekibinin teklifine ne cevap vereceği merak konusu oldu. Fortuna Sittard'ın bir sonraki satıştan yüksek bir miktarda pay vererek, bu transferi bitirmek istediği iddia edildi.Miha Zajc geçen sezon Fenerbahçe'de toplamda 17 karşılaşmada görev aldı. Bu mücadelelerde 2 gol atan 26 yaşındaki oyuncu bir de asist yaptı.Süper Lig'de haftanın öne çıkan transfer gelişmeleriGaleri: Sercan Yıldırım Fortuna Sittard'a mı transfer oluyor? Kendisi açıkladı

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