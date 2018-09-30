Eren Bülbül’ün adı Batman’da yaşayacak

TGK Batman İl Yönetimi, Trabzonlu Gençler ve AHBAP ile birlikte, Beşiri ilçesinde bulunan Hürriyet İlköğretim Okuluna kütüphane kurdu. Trabzon’un Maçka ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada, teröristler tarafından 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül’ün adının verildiği kütüphanenin açılışına, Trabzon’dan gelen bir grup genç ile Batmanlı gençler katıldı.

Açılışta konuşan TGK Batman İl Başkanı Veysi Mercimekçi şu ifadeleri kullandı:

“Burada açmış olduğumuz kütüphane, tüm Türkiye’de açmış olduğumuz kütüphane demek lazım. Çünkü Trabzon’dan gelen arkadaşlarımız Batman’daki gençlerle bir araya gelip, Batman’daki ve tüm ülkedeki gençleri ayaklandırmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız bu. Türkiye genelinde olan ön yargıları kırmaya çalışıyoruz. Gönül bağı projelerimizle yapıyoruz bu işleri. Bugüne kadar köy okullarında yaklaşık 30 tane kütüphane kurduk ekip olarak. Bugün kurmuş olduğumuz kütüphaneyi AHBAP’tan arkadaşlarımızla, Trabzon’dan arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Bize bu konuda destek veren kamudaki tüm arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz”



“Kardeşlik bağlarını güçlendirmek gerekir”

Batmanlı öğrencilerin kütüphane ihtiyacını karşılamak için girişimde bulunan Trabzonlu gençler adına konuşan Trabzonlu Gençler Oluşumu Başkanı Ahmet Nazım Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Burada kütüphane açma çalışmamız iki ay önce başladı. Batman’da TGK İl Başkanı ile görüştüm. Bize bir okul bulmasını istedik. Buraya Maçka’da 15 yaşında şehit edilen şehidimiz Eren Bülbül’ün ismini vermek istedik. Sağ olsun Tunceli Valisi, Batman Valisi ve Beşiri Kaymakamının bize çok yardımı oldu. Buraya gelmemizin amacı sadece kütüphane değil. Batman ile Trabzon arasında gönül bağı da kurmaktır amacımız. Herkese örnek olmasını istiyoruz. Bu tür projeler olmalı ki insanlar bir birleri ile anlaşabilsin. Buraya gelmemizi sağlayan Trabzon İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk’e de teşekkür ediyorum. Burada çok güzel karşılandık. Ön yargıları kaldırmak gerekir artık ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek gerekir”



"Ön yargıları kırdık”

Beşiri’de Trabzonlu gençlerin desteği ile açılan kütüphane ile ilgili konuşan AHBAP Batman İl Temsilcisi Serap Çakım şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık iki ay önce Haluk Levent’e Trabzonlu gençler sosyal medya aracılığıyla ulaştılar. Genel Başkanımız Haluk Levent, ‘AHBAP Batman haydi göreve’ dedi ve bizde yola çıktık. İki aydır Trabzonlu gençlerle kütüphane projesini yürütüyoruz. Her şey güzel gitti ve ön yargıları kırdık. Yaklaşık 600 kitap geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz”