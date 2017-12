Erkan Zengin Süper Lig'e dönüyor

Eskişehirspor'dan Trabzonspor'a transfer olan ve 1,5 sezon bordo mavili formayı giyen Erkan Zengin, sürpriz bir kararla 2016-17 sezonu başında 1. Lig'e düşen eski takımı Eskişehirspor'a dönmüştü.

BeIN Sports'un haberine göre takımı Süper Lig'e çıkamayınca bu sezon başında transferin gözde isimlerinden haline gelen ancak siyah-kırmızılı takımdan ayrılmayan yıldız oyuncu için Süper Lig kulüpleri bir kez daha devreye girdi.

Atiker Konyaspor yakından ilgileniyor

Özellikle Atiker Konyaspor'un yakından ilgilendiği Erkan Zengin'in düzenli olarak forma giyeceği bir takımda yer alarak bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İsveç kadrosunda yer almak istediği öğrenildi.

İki kulüp daha devrede

Süper Lig'den Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'un da radarında olan başarılı oyuncunun transferine Eskişehirspor yönetiminin de kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntılar sebebiyle onay verebileceği belirtildi.