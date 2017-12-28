SÜPER LİG

Erkan Zengin Süper Lig'e dönüyor

Eskişehirspor forması giyen Türk asıllı İsveçli futbolcu Erkan Zengin'in Süper Ligden talipleri olduğu ve kırmızı-siyahlı kulübün de yıldız ismi göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Erkan Zengin bu sezon 1. Lig'de 12 maçta forma giydi ve takımına 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Erkan Zengin bu sezon 1. Lig'de 12 maçta forma giydi ve takımına 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Eskişehirspor'dan Trabzonspor'a transfer olan ve 1,5 sezon bordo mavili formayı giyen Erkan Zengin, sürpriz bir kararla 2016-17 sezonu başında 1. Lig'e düşen eski takımı Eskişehirspor'a dönmüştü.

BeIN Sports'un haberine göre takımı Süper Lig'e çıkamayınca bu sezon başında transferin gözde isimlerinden haline gelen ancak siyah-kırmızılı takımdan ayrılmayan yıldız oyuncu için Süper Lig kulüpleri bir kez daha devreye girdi.

Atiker Konyaspor yakından ilgileniyor

Özellikle Atiker Konyaspor'un yakından ilgilendiği Erkan Zengin'in düzenli olarak forma giyeceği bir takımda yer alarak bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İsveç kadrosunda yer almak istediği öğrenildi.

İki kulüp daha devrede

Süper Lig'den Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'un da radarında olan başarılı oyuncunun transferine Eskişehirspor yönetiminin de kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntılar sebebiyle onay verebileceği belirtildi.

Erkan Zengin: Belki de son maçımız olacak
Erkan Zengin: Belki de son maçımız olacak

Erkan Zengin, taraftarın Çaykur Rizespor maçında tribünleri doldurmasını istediklerini belirterek, "Bizler sahada kanımızın son damlasına kadar savaşırken, sizlerinde 35 bin kişi ile tribünlerden bizlere destek olmanızı istiyoruz" dedi.Yaptığı açıklamada, belki de Çaykur Rizespor maçının son maçları olacağının altını çizen Zengin 35 bin kişilik stadyumun dolmasını istedi. "Her şeyi göze alarak buraya geldik"Zengin, "Bizler, Büyük Eskişehirspor camiasının futbolcuları olarak, sezon başında kulübün henüz bir başkanı dahi yokken, her şeyi göze alarak buraya geldik. Geldiğimizde tesiste yiyecek yemeğimiz bile yoktu. Şartlar ne olursa olsun çalışmalarımıza başlayıp, Eskişehirsporumuzun layık olduğu yere getirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya başladık. Şu an geldiğimiz noktada sezon başından daha kötü bir duruma gelmiş bulunuyoruz. Eskişehirspor’un bu zor durumunda 29 Kasım 2017 Çarşamba günü gerçekleşecek olan, sonucu soru işaretleri ile dolu Olağanüstü Genel Kurul öncesi, Çaykur Rizespor maçında bu takımın tek ve gerçek sahibi olan büyük Eskişehirspor taraftarından isteğimiz şudur: Çarşamba günü genel kuruldan ne çıkacağını bilmediğimiz, kulübün ileride nelerle karşılaşacağını bilmeden tek görevimiz olan Eskişehirspor’un layık olduğu yere getirmek için bizler sahada kanımızın son damlasına kadar savaşırken, sizlerinde 35 bin kişi ile tribünlerden bizlere destek olmanızı istiyoruz. Nasıl ki milli maçımızda tribünlerimiz tıklım tıklım ise, aynı şekilde bu maçta da sizlerden tüm koltukları doldurmanızı istiyoruz. Belki de Çaykur Rizespor maçı son maçımız olacak" dedi.

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