Erman Toroğlu: Zavallı Fenerbahçe

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını 3-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ilk yarısını yorumlayan Erman Toroğlu, sarı lacivertliler için ses getiren bir değerlendirme yaptı.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

"Akhisar, Fenerbahçe'ye göre çok daha haysiyetli, kişilikli bir futbol sergiledi. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki performansı için tek kelime söyleyebilirim; aciz, zavallı. Başka bir kelime bulamıyorum. Fenerbahçe'nin 45 dakikada yaptığı mücadeleye bakıyorum zavallı bir mücadele, aciz bir mücadele. Fenerbahçe düşme hattından çok zor çıkar, ya bir tavır koyun, rakibe bir tepki göster"

Gökhan Gönül attığı golden sonra sevinmedi. İşte Gökhan Gönül ile Tolgay Arslan arasındaki kalite farkı. Bu insan ve kalite farkı. Birisi kaliteli ve adammış, birisi adam değilmiş. Yemek yediğin tabağa tükürmeyeceksin.



