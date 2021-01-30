Spor Erol Buluttan İrfan Can Kahveci açıklaması
SÜPER LİG

Erol Bulut'tan İrfan Can Kahveci açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, İrfan Can Kahveci hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Rizespor’un zorlu bir rakip olduğunu ifade ederek, “Defans anlamında iyi durmaya çalıştılar, biz onlara karşılık verdik. 90 dakikaya baktığımızda oynayarak değil, savaşarak kazanılması gereken maçtı.

Futbolcularımız bunu çok iyi yaptı. Frikikten iyi değerlendirdik. 3 puanı aldık, ondan dolayı mutluyuz. Maç öncesinde konuştuğum cümleler merkez stüdyoda pek olumlu veya farklı yansıtıldı. Bu şekilde olduğu sürece tutumumuz değişmeyecek. Bize olan yaklaşım yanlış bir şekilde devam ediyor. Bu bizleri memnun etmiyor. Bizim tutumumuz bugüne kadar nasıl olduysa aynı şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe sahaya çıktığında her zaman kazanmak için oynuyor”

Fenerbahçe’nin kazandığı maçlar hakkında konuşan Bulut, “Biz sadece kendi evimizde, stadımızda değil, deplasmanda da kazanmak istiyoruz. Aslında baktığımızda her maçı kazanmak istiyoruz. Lig, hazırlık, kupa maçı olsun Fenerbahçe sahaya çıktığında her zaman kazanmak için oynuyor. Evde kazandığımız için mutluyuz. İnşallah daha çok galibiyetler yaşarız. Önümüzde 19 haftalık bir süreç var. Maksimum galibiyeti kazanıp istediğimiz sonuca ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.
Müsabaka içinde bir sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen Dimitris Pelkas’un durumu ile alakalı açıklama yapan Erol Bulut, “Pelkas’ta hafif bir sertlik oldu. Erken oyundan aldık, riske atmadık kendisini. Şu an bir sorun gözükmüyor” açıklamasında bulundu.
“Takımın karakteri çok düzgün”

Attila Szalai’nin performansı ve takımda bulunan diğer yeni transferler hakkında görüş belirten Bulut, “Attila’yı iyi analiz ettik. Ben kendisini bir iki maçta izlemiştim. Kalitesini milli maçta belli etti. Takımımıza iyi uyum sağladı. Bunun nedenini sorarsanız takım arkadaşları onu iyi bir şekilde karşıladı. Osayi olsun, Mesut olsun, onlar da en kısa zamanda takımın içerisinde yerlerini bulacaklar. Çünkü takımın karakteri çok düzgün ve gelen futbolcuları en iyi şekilde ağırlayıp yardımcı oluyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.

  • İrfan Can Kahveci konusu
  • Fenerbahçe’nin transferinde olan Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili sorulan soruya ise Bulut, “İrfan Can ile ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Şu an Başakşehir’de oynuyor” cevabını verdi.

Yeni lider Fenerbahçe
SPOR
Yeni lider Fenerbahçe


Abone Ol Google News
Yeni lider Fenerbahçe

Yeni lider Fenerbahçe

​Rizespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe maç fazlasıyla zirvede.
500 çocuğun yüzü güldü

500 çocuğun
yüzü güldü

"Yardım yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."
LGBT provokasyonuna2 tutuklama

LGBT provokasyonuna
2 tutuklama

Kabe fotoğrafını yere sermiştiler.
Kar kış demeden <br>yardıma koştular

Kar kış demeden
yardıma koştular

Kalp hastasının yardımına ekipler yetişti.
Torbacı dehşeti

Torbacı dehşeti

​Sokak ortasında kurşunladılar.

Eşi 'sokağa at' demişti

Eşi 'sokağa at' demişti

​10 yaşındaki oğlu hem eli hem ayağı oldu.
Koronavirüste <br>son durum

Koronavirüste
son durum

​Bakanlık 24 saatin tablosunu açıkladı.
Gözyaşlarına <br>hakim olamadı

Gözyaşlarına
hakim olamadı

'Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz'

​Kızının ayakkabılarını tutarak gözyaşı döktü.
Korkutan olay

Korkutan olay

​Toprağın altından çıkarıldı AFAD tek tek inceleyecek.

"İnsafsızlık, vicdansızlık, art niyet"

"İnsafsızlık, vicdansızlık, art niyet"

​RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li Özel'e sert cevap.

Maç ertelendi

Maç ertelendi

​Alanyaspor-Sivasspor maçı yarıda kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.