Erol Bulut'tan oyunculara fırça: Halı sahada top oynamıyoruz

Yeni sezonun hazırlıklarına Düzce’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, sarı-lacivertli futbolcuları yakından takip ediyor. Oyuncularıyla yakından ilgilenen 45 yaşındaki genç teknik adam, dünkü idmanda sürekli uyarılarda bulundu.
Özellikle Zanka, Caner ve Gökhan’ı idmanda gösterdiği iyi performansla tebrik eden Bulut, Murat Sağlam, Rodrigues ve Frey’e ise bir dizi ikazlar yaptı.
Erol Bulut'un bir pozisyonda kenardan oyunculara, "Halı sahada top oynamıyoruz" diyerek çıkışması dikkati çekti.
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un idmanları sert geçiyor:
"Halı saha gibi oynamayalım" pic.twitter.com/WFbhC4CTUf
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un idmanları sert geçiyor:
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