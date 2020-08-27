Erol Bulut'tan oyunculara fırça: Halı sahada top oynamıyoruz

Yeni sezonun hazırlıklarına Düzce’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, sarı-lacivertli futbolcuları yakından takip ediyor. Oyuncularıyla yakından ilgilenen 45 yaşındaki genç teknik adam, dünkü idmanda sürekli uyarılarda bulundu.

Özellikle Zanka, Caner ve Gökhan’ı idmanda gösterdiği iyi performansla tebrik eden Bulut, Murat Sağlam, Rodrigues ve Frey’e ise bir dizi ikazlar yaptı.

Erol Bulut'un bir pozisyonda kenardan oyunculara, "Halı sahada top oynamıyoruz" diyerek çıkışması dikkati çekti.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un idmanları sert geçiyor:



"Halı saha gibi oynamayalım" pic.twitter.com/WFbhC4CTUf — deKaptano (@DeKaptano) August 27, 2020

Erol Bulut'tan Karagümrük maçına şaşırtan taktik: Uzun zamandır kimse denemiyordu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, İstanbulspor ile oynanan maçtan sonra Karagümrük karşısında farklı bir taktik anlayışıyla çıkmaya karar verdi.Önceki röportajlarında sadece 4'lü defans anlayışıyla değil 3'lü de oynayabileceği mesajını veren Bulut, Karagümrük ile yapılacak hazırlık maçında bu söylemini somutlaştırdı.Zanka, Serdar ve Sadık'ı defans bölgesinde değerlendiren 45 yaşındaki teknik adam, yeni transfer Thiam'a da 11'de şans verdi.Öte yandan Lazio ile transfer görüşmelerine devam eden Vedat Muriç, Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.Fenerbahçe, Karagümrükspor ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasına 3'lü defans anlayışıyla çıkıyor. Yeni transfer Thiam da 11'de yer alıyor pic.twitter.com/RqNO3Kh9Cd— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 22, 2020



