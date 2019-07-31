Ersun Yanal'ın Bayern maçındaki talimatı tepki çekti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 6-1'lik Bayern Münih yenilgisi sonrasında eleştirilerin odağında.

Tecrübeli teknik adamın karşılaşmadaki tercihleri kadar Sadık Çiftpınar'a 'yere yat' talimatı vermesi de eleştirildi. Mücadele 6-1 olduktan sonra sakatlanan oyuncusuna 'yere yat' şeklinde seslenen Yanal'ın bu talimatı TV ekranlarından da duyuldu.

Ersun Yanal'ın bu talimatına bazı Fenerbahçeli taraftarlar da tepki gösterdi. Ezeli rakiplerin taraftarları ise konu hakkında esprili paylaşımlarda bulundu.

Eleştirilen konuyla ilgili olarak Ersun Yanal'ın sakatlanan oyuncusuna müdahale edilmesi için böyle bir talimat verdiği aktarıldı.