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Spor

Ertuğrul Doğan: Şu an belgeleri hazırlıyoruz, başvurumuzu gerçekleştireceğiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp tarihinin 56. yaşını kutlayarak basın açıklamasında bulundu. 1959 öncesi şampiyonluklara da değinen Doğan, bir kulüp için komisyon oluşturulmasının adaletli olmayacağını TFF'ye ilettiklerini, mahalli şampiyonluklar için çalışmalarını sürdürdüklerini sonucunda TFF'ye başvuru yapacaklarını ifade etti.

12:12 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan

Ertuğrul Doğan

Trabzonspor, bugün 56. yaş gününü kutluyor.


Başkan Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un 56.yaşına özel şehir meydanında basın açıklamasında bulundu. TFF ve 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında önemli ifadeler kullandı.


Başkan Ertuğrul Doğan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Toprak sahada başlayan şanlı yolculuğumuz 56 yaşında. Kökeni 1900’lü yıllara dayanan tertemiz hikayemiz… Trabzonspor’umuz mazisine onlarca başarı ekleyerek bugünlere geldi"


"Tarihte ilken şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan, hatta bunu 8 kez taçlandıran kulübün bir çok konuda önder ve örnek oluşturmuştur. Trabzonspor’umuz bugün Türkiye ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca taraftara sahiptir"


"Bu eşsiz ailenin ferdi olmaktan, bu değerli camiayı temsilen başkanlık koltuğuna oturmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. TFF 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların incelenmesi için komisyon oluşturuldu"


"Ülkenin tamamını kapsamayan bu mahalli ligler esas alınacak olursa, 1959 öncesi mahalli ligde mücadele eden kurucu kulüplerimiz İdman Ocağı ve İdman Gücü’nün 20 şampiyonluğunun da tescil edilmesinin zorunlu olduğunu federasyona bildirdik"


"Bir kulüp için komisyon oluşturulmasının adaletli olmayacağını ilgili yerlere ilettik"


"Sadece İstanbul, Ankara, İzmir takımları arasında yapılmış bölgesel ligin esas alınmasına karşı çıktık"


"Şu an belgeleri hazırlıyoruz, başvurumuzu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.







#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#1959 öncesi şampiyonluklar
#TFF
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