Eski Fenerbahçeli Bilica 47 yaşında imzayı attı

Eski Fenerbahçeli savunma oyuncusu Bilica, Segundona Paulista 2026 sezonu için Grêmio Mauaense ile sözleşme imzaladı.

2009-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen 47 yaşındaki stoper, sarı-lacivertlilerle Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Türkiye’de ayrıca Sivasspor ve Elazığspor’da da görev yaptı.