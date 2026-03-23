Eski Fenerbahçeli Bilica 47 yaşında imzayı attı

2009-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Fabio Bilica, beş yıl aranın ardından futbola geri dönerek yeni takımına imzayı attı.
Eski Fenerbahçeli savunma oyuncusu Bilica, Segundona Paulista 2026 sezonu için Grêmio Mauaense ile sözleşme imzaladı.
2009-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen 47 yaşındaki stoper, sarı-lacivertlilerle Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Türkiye’de ayrıca Sivasspor ve Elazığspor’da da görev yaptı.
Bilica, en son 2021-22 sezonunda FR Bananal’da oynamıştı. Deneyimli futbolcu, uzun bir aranın ardından Mauaense ile sahalara geri dönerek Brezilya’nın alt liglerinde gençlere tecrübelerini aktarmayı hedefliyor.