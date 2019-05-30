EURO 2020 Provası

A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün Yunanistan ile Antalya’da karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayımlanacak.
Mücadelede, Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu düdük çalacak. Ay-yıldızlı ekipte tedavileri süren Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz bu mücadelede forma giyemeyecek. A Milli Takım’da burnunda kırık tespit edilen Ozan Kabak da aday kadrodan çıkarılmıştı.
Milli takım, bu karşılaşmadan iki gün sonra da bu kez Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Özbekistan ile özel maçta karşılaşacak. A Milli Takım geride kalan 10 maçta Yunanistan’ı 7 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı. Yunanistan ise yalnızca 1 galibiyet elde etti.
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) H Grubu’ndaki ilk 2 maçından 6 puan alan Türkiye, 8 Haziran’da Fransa, 11 Haziran’da ise İzlanda ile oynayacağı kritik maçlar öncesi bugün Yunanistan, cumartesi günü de Özbekistan’ı yenerek moral bulmak istiyor.
- Güneş: Fransa’yı yenmek istiyoruz
- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa’yı yenmek istediklerini söyledi. Belek Turizm Merkezi’nde kamp yaptıkları otelde toplantı yapan Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Fransa ve İzlanda ile yapacakları önemli müsabakalar olduğunu hatırlatarak, “Yunanistan ve Özbekistan maçlarını kazanmak istiyoruz. Hedefimiz her maçı kazanmak. Fransa hem dünya birincisi hem de kadrosu o yükü taşıyacak disiplinde ve heyecanlı. Avrupa’da en çok üreten ülkelerden biri. Fransa karşısına çıkıp, savunma ve hücum yapacağız. Her şeyi yapacağız. Arzumuz Fransa’yı yenmek. Olmadı berabere kalmak. Fransa’yı yener veya berabere kalır, İzlanda’yı yenersek, o zaman grup birincisi oluruz” dedi.
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