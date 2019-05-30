EURO 2020 Provası

A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün Yunanistan ile Antalya’da karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayımlanacak.

Mücadelede, Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu düdük çalacak. Ay-yıldızlı ekipte tedavileri süren Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz bu mücadelede forma giyemeyecek. A Milli Takım’da burnunda kırık tespit edilen Ozan Kabak da aday kadrodan çıkarılmıştı.

Milli takım, bu karşılaşmadan iki gün sonra da bu kez Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Özbekistan ile özel maçta karşılaşacak. A Milli Takım geride kalan 10 maçta Yunanistan’ı 7 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı. Yunanistan ise yalnızca 1 galibiyet elde etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) H Grubu’ndaki ilk 2 maçından 6 puan alan Türkiye, 8 Haziran’da Fransa, 11 Haziran’da ise İzlanda ile oynayacağı kritik maçlar öncesi bugün Yunanistan, cumartesi günü de Özbekistan’ı yenerek moral bulmak istiyor.