EURO 2024 grup kuraları çekiliyor

EURO 2024 Finalleri'nin kura töreni, Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda çekiliyor.
Saat 20.00'de başlayan organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılıyor.
EURO 2024 Grupları şöyle:
24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16'ya yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.
Kuralara, 21 takım katıldı. Diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak. EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024,14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.