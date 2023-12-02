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Spor

EURO 2024 grup kuraları çekiliyor

A Milli Futbol Takımımızın, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'teki rakipleri saat 20.00'de başlayan kura çekimiyle belli oluyor.

20:05 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 20:44 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ay-yıldızlı takımımız 2. torbada yer alıyor.
Ay-yıldızlı takımımız 2. torbada yer alıyor.

EURO 2024 Finalleri'nin kura töreni, Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda çekiliyor.


Saat 20.00'de başlayan organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılıyor.


EURO 2024 Grupları şöyle:

A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya
B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan
C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya
D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda
E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya
F GRUBU: Portekiz, Türkiye, Çekya

Gruplar anlık olarak güncellenecektir.

24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16'ya yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.


Kuralara, 21 takım katıldı. Diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak. EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024,14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.






#Avrupa Futbol Şampiyonası
#EURO 2024
#A Milli Futbol Takımı
42 dakika önce
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