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EURO 2024 oylamasında Türkiye'ye oy veren ülkeler belli oldu

Türkiye ve Almanya'nın ev sahipliği adaylığı koyduğu EURO 2024, 12'ye 4 oyla Almanya'ya verildi. Oylama sonrasında Türkiye ve Almanya'ya oy veren ülkeler ve temsilcileri belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonunu Almanya'ya verdi.

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonunu Almanya'ya verdi.

Fotoğraf: EPA-EFE / Martial Trezzini / Pool

EURO 2024'ün Almanya'ya verilmesinin ardından oylamada hangi ülkelerin Türkiye'ye oy verdiği ya da vermediği konusu merak edildi. Bununla ilgili olarak gerçek kararın açıklanmasından saatler sonra belli oldu.

Buna göre Türkiye, Hollanda, Macaristan, İspanya ve Bulgaristan'dan onay oyu alırken diğer 12 ülkenin temsilcilerinden ise olumsuz oy aldı.

Türkiye için oy veren isimler;

  • Michael Van Praag - Hollanda
  • Sandor Csanyi - Macaristan
  • Juan Luis Larrea - İspanya
  • Borislav Mihaylov - Bulgaristan

Ricardo Faty'den EURO 2024 isyanı: Kendi aranızda oynayın
Ricardo Faty'den EURO 2024 isyanı: Kendi aranızda oynayın

Ankaragücü'nün Senegalli oyuncusu Ricardo Faty, Almanya'ya turnuvayı veren UEFA için flaş bir açıklamada bulundu. Organizasyonun Türkiye'ye verilmemesine tepki gösteren Faty, sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamada, "1996 ve 2006'dan sonra tekrar Almanya. Eğer bunu Türkiye'ye vermiyorsanız, başka kimseye vermemelisiniz. Kendi aranızda Avrupa Şampiyonası düzenlemeye devam" ifadelerini kullandı.Faty diğer paylaşımında ise "Stadyumlar hazır. En iyi turistik ülkelerden birisi. Gerçek futbol ülkesi. Ama siz aynı ülkeyi seçiyorsunuz" dedi.Germany again after 1996 and 2006 and after France... If you don’t give this one to Turkey. You give it to nobody else pffff... 😒 #KeepDoingEuroBetweenYourself&mdash; Ricardo Faty (@rickyfaty) 27 Eylül 2018

UEFA'dan iki yüzlü tutum
UEFA'dan iki yüzlü tutum

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2024’ü düzenleme hakkının Almanya’ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.UEFA Başkanı Ceferin, “Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO 2024 bekliyorum. İki ülkeden yalnızca biri EURO 2024’ü düzenleyecekti. Ayrıca, değerlendirme raporu sonucunda Türkiye’de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye’nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı" diye konuştu.Ceferin'in bu açıklamaları tepki çekerken Almanya'nın ırkçılıkla ilgili dosyalarının değerlendirmede dikkate alınmaması oylama ile ilgili şüpheleri de beraberinde getirdi. Ayrıca Türkiye'nin otel kapasitesiyle ilgili açıklamaları komik bulundu.UEFA'nın şimdiye kadar Almanya'ya verdiği organizasyonlar;―1959 Şampiyonlar Ligi finali―1979 ŞL finali―1988 ŞL finali―EURO1988―1993 ŞL finali―1997 ŞL finali―2001 UEFA Kupası finali―2004 ŞL finali―2010 UEFA Kupası finali―2012 ŞL finali―2015 ŞL finali―EURO2024

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