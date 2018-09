EURO 2024 oylamasında Türkiye'ye oy veren ülkeler belli oldu

EURO 2024'ün Almanya'ya verilmesinin ardından oylamada hangi ülkelerin Türkiye'ye oy verdiği ya da vermediği konusu merak edildi. Bununla ilgili olarak gerçek kararın açıklanmasından saatler sonra belli oldu.

Buna göre Türkiye, Hollanda, Macaristan, İspanya ve Bulgaristan'dan onay oyu alırken diğer 12 ülkenin temsilcilerinden ise olumsuz oy aldı.

Türkiye için oy veren isimler;

Michael Van Praag - Hollanda

Sandor Csanyi - Macaristan

Juan Luis Larrea - İspanya

Borislav Mihaylov - Bulgaristan

Ricardo Faty'den EURO 2024 isyanı: Kendi aranızda oynayın Ankaragücü'nün Senegalli oyuncusu Ricardo Faty, Almanya'ya turnuvayı veren UEFA için flaş bir açıklamada bulundu. Organizasyonun Türkiye'ye verilmemesine tepki gösteren Faty, sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamada, "1996 ve 2006'dan sonra tekrar Almanya. Eğer bunu Türkiye'ye vermiyorsanız, başka kimseye vermemelisiniz. Kendi aranızda Avrupa Şampiyonası düzenlemeye devam" ifadelerini kullandı.Faty diğer paylaşımında ise "Stadyumlar hazır. En iyi turistik ülkelerden birisi. Gerçek futbol ülkesi. Ama siz aynı ülkeyi seçiyorsunuz" dedi.Germany again after 1996 and 2006 and after France... If you don’t give this one to Turkey. You give it to nobody else pffff... 😒 #KeepDoingEuroBetweenYourself— Ricardo Faty (@rickyfaty) 27 Eylül 2018