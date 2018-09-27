EURO 2024 oylamasında Türkiye'ye oy veren ülkeler belli oldu
Türkiye ve Almanya'nın ev sahipliği adaylığı koyduğu EURO 2024, 12'ye 4 oyla Almanya'ya verildi. Oylama sonrasında Türkiye ve Almanya'ya oy veren ülkeler ve temsilcileri belli oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
EURO 2024'ün Almanya'ya verilmesinin ardından oylamada hangi ülkelerin Türkiye'ye oy verdiği ya da vermediği konusu merak edildi. Bununla ilgili olarak gerçek kararın açıklanmasından saatler sonra belli oldu.
Buna göre Türkiye, Hollanda, Macaristan, İspanya ve Bulgaristan'dan onay oyu alırken diğer 12 ülkenin temsilcilerinden ise olumsuz oy aldı.
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