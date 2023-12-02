EURO 2024'te kura günü

EURO 2024 Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da bugün düzenlenecek. Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak. TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak.
24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16'ya yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.
Kuralara, 21 takım katılacak. Diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak. EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024,14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.