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Spor

EURO 2024'te kura günü

A Milli Futbol Takımımızın, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'teki rakipleri bugün 20.00'deki kurayla belli olacak.

09:22 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 09:41 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ay-yıldızlı takımımız 2. torbada yer alıyor.

EURO 2024 Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da bugün düzenlenecek. Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak. TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak.




24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16'ya yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.


Kuralara, 21 takım katılacak. Diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak. EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024,14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.


Kuraya katılacak ülkelerin yer aldığı torbalar şu şekilde:

1. Torba:
Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İspanya, Belçika, İngiltere
2. Torba:
Macaristan, Türkiye, Romanya, Danimarka, Arnavutluk, Avusturya
3. Torba:
Hollanda, İskoçya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya
4. Torba:
İtalya, Sırbistan, İsviçre, A yolu play-off galibi, B yolu play-off galibi, C yolu play-off galibi







#Avrupa Futbol Şampiyonası
#EURO 2024
#A Milli Futbol Takımı
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