Euroleague’de 8. haftanın MVP’si Tornike Shengelia oldu

15:081/11/2025, Cumartesi
IHA
Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında, Dubai Basketbol ile Barcelona takımları Dubai’deki Coca-Cola Arena’da karşılaştı. Dubai Basketbol oyuncusu Filip Petrusev (sağda) ile Barcelona oyuncusu Tornike Shengelia (solda) bir pozisyonda mücadele etti.
Euroleague’de 8. haftanın tamamlanmasının ardından, deplasmanda Partizan’ı 78-76 mağlup eden Barcelona’da 24 sayı kaydeden Gürcü basketbolcu Tornike Shengelia, 42 verimlilik puanıyla haftanın MVP’si seçildi.

Euroleague’de 8. hafta tamamlanırken haftanın MVP’si de belli oldu. Deplasmanda Partizan’ı 78-76 mağlup eden Barcelona’da 24 sayı, 5 ribaund ve 5 asistlik performans sergileyen Tornike Shengelia, galibiyetin mimarı olurken 42 verimlilik puanıyla haftanın da MVP’si seçildi. Gürcü basketbolcu, 291. Euroleague maçını geride bırakırken 4 top çalma ile kariyer rekorunu kırdı.


Shengelia, 8. haftanın MVP’si seçilmesinin ardından bu alanda kariyerinde 9. kez haftanın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

#THY Euroleague
#Tornike Shengelia
#Barcelona
