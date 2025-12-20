Eyüpspor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Saat 17.00'de başlayan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 17.00'de başladı. Maç BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalıyor.
Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlara davet edilen Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene’nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Archie Brown bu mücadelede forma giyemeyecek.
Eflatun-sarılılarda ise Lucas Claro, Calegari ve Emre Akbaba’nın takımlarını yalnız bırakacak.
Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam, Umut.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.