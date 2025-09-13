Yeni Şafak
Eyüpspor - Galatasaray maçında dikkat çeken protesto: Oyuncular hareketsiz kaldı

Eyüpspor - Galatasaray maçında dikkat çeken protesto: Oyuncular hareketsiz kaldı

17:14 13/09/2025
13/09/2025
Eyüpspor kalecisi Felipe
Eyüpspor kalecisi Felipe

Süper Lig 5. haftasında oynanan Eyüpspor - Galatasaray maçında iki takım oyuncuları santra vuruşuyla birlikte hareketsiz kaldı ve dikkat çeken farkındalığa imza attı.

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.


Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk düdüğü çaldıktan sonra futbolcular dikkat çeken protestoya imza attı.


Kulüpler Birliği'nin 'Nefret Yok, Futbol Var' sloganıyla hareket eden iki takım oyuncuları, santra vuruşuyla bir dakika hareketsiz kaldı. Ardından oyun kaldığı yerden devam etti.





