Barış Alper Yılmaz döndü: Taraftarlar böyle karşıladı

Selman Ağrıkan
17:0013/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, transfer döneminde yaşanan kriz sonrası ilk kez sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıktı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın transfer dönemindeki tutumu krize neden olmuştu.

Takımdan ayrılması gündeme gelen ve yaşadığı mental sorunlar nedeniyle son iki maçta kadro dışı kalan Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçıyla sahalara geri döndü.

Eyüpspor maçında yedek kulübesinde yer alan milli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'tan karşılaşmada süre almayı bekleyecek.

Barış Alper Yılmaz, transfer krizi sonrası ilk kez taraftarlarının karşısına çıktı.

Barış Alper'i Olimpiyat Stadyumu'nda tribüne çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, 25 yaşındaki futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu. Milli futbolcu da taraftarın bu jestini alkışladı ve tezahüratlara yumruğunu havaya kaldırarak karşılık verdi.

Bu görüntü sonrası sosyal medyada "Barış Alper taraftarla barıştı" yorumları yapıldı.

