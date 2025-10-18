Yeni Şafak
F1 ABD Grand Prix'sinde sprint yarışını kazanan belli oldu

21:5118/10/2025, Cumartesi
AA
Formula 1 Dünya Şampiyonası ABD Grand Prix'sindeki sprint yarışını Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası ABD Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull ​​​takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.


Sezonun 19. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirildi.


Verstappen, 37 dakika 58.229 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.


Mercedes takımından Büyük Britanyalı pilot George Russell, Verstappen'in 0.395 saniye gerisinde ikinci, Williams takımının İspanyol pilot Carlos Sainz ise liderin 0.791 saniye arkasında üçüncü oldu.


Sıralama turları yarın TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.




