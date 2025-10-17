Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
F1
Formula 1'de heyecan ABD'de sürecek

Formula 1'de heyecan ABD'de sürecek

11:4817/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Monakolu pilot Charles Leclerc kazanmıştı.
Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Monakolu pilot Charles Leclerc kazanmıştı.

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak ABD Grand Prix’siyle devam edecek.

Formula 1’de sezonun 19. yarışı ABD’de düzenlenecek. ABD Grand Prix’si, 5 bin 513 uzunluğundaki Amerika Pisti’nde 56 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları 19 Ekim Pazar günü TSİ 00.00, yarış da aynı gün TSİ 22.00’de gerçekleştirilecek.


Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Monakolu pilot Charles Leclerc kazandı. İlk olarak 2012 yılında yapılan ABD Grand Prix’sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2019 yılında 1:36.169 derecesiyle Leclerc attı.

Geride kalan 18 yarışta Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, Max Verstappen 4 ve George Russell da 2 kez kazandı. Takımlar klasmanında ise McLaren, Singapur’da şampiyonluğunu ilan etmişti.

ABD Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:


Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 336 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 314 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 273 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 237 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 173 puan


Takımlar

1 - McLaren: 650 puan

2 - Mercedes: 325 puan

3 - Ferrari: 298 puan

4 - Red Bull: 290 puan

5 - Williams: 102 puan

#Formula 1
#ABD
#F1
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
28 Ekim öğleden sonra tatil mi?