SÜPER LİG

Falcao döndü Cimbom coştu

Ligde son iki maçta 5 puan kaybederek zirve yarışının gerisine düşen Galatasaray, ilk yarının son maçında konuk ettiği Antalyaspor’u 5 golle geçti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti sakatlıktan golleriyle dönen dünyaca ünlü forveti Radamel Falcao (2) Babel, Taylan ve Celustka (kendi kalesine) getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı oyuncuların gol sevınci

Galatasaraylı oyuncuların gol sevınci

Süper Lig’de ilk devrenin son karşılaşmasına Türk Telekom Stadı’nda çıkan Galatasaray, evinde Antalyaspor’u ağırlarken, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı: 5-0. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao’nun 2 golle yıldızlaştığı maçta rahat bir galibiyet alırken, ligin ilk devresinde kapanışı üç puanla yaptı. Antalyaspor’un ligde galibiyet hasreti 10 maça çıkarken, Akdeniz ekibi ligin ilk devresini düşme potasında tamamladı. 8. dakikada Seri’nin ortasında Taylan’ın kafa vuruşunda Ufuk’un eline çarpan topta hakem penaltı kararı verdi. 9’da Falcao, penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçerken meşin yuvarlakla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 28’de Mariano’nun aut çizgisine inerek içeri açtığı ortayı altı pas içerisinde tamamlayan Falcao, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 37’de Nagatomo’nun sol kanattan açtığı orta kaleciyi geçerken Celutska meşin yuvarlağı kendi ağlarıyla buluşturdu: 3-0. 63’de Hakan Özmert’in kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Mukairu’nun kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı. 82’de Ömer’in uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Babel, net bir vuruşla Boffin’i mağlup etti: 4-0. 90+1. dakikada Seri’nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Taylan skoru belirledi: 5-0.

  • Uzun zamandır bu anı bekliyordum
  • Bu sezon ilk kez Süper Lig’de ilk 11’de sahaya çıkan ve sergilediği performansın yanında takımının son golünü de atan Taylan Antalyalı, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. Zor bir zemin vardı buna rağmen maçın başından sonuna kadar iyi oynayıp farklı kazandık. Devreyi farklı kazanarak kapattığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı. İkinci yarıda daha iyi oynamak istediklerini söyleyen Taylan, “Falcao’ya yakın oynadım, elimden geleni yaptım. Umarım ikinci yarı da bu çıkışımı sürdürürüm” diye konuştu.
  • İyi bir skor şarttı
  • Sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle fazla forma giyemeyen Radamel Falcao, 2 golle yıldızlaştığı Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “İlk yarının son maçını kendi sahamızda oynadık. İyi bir skor şarttı. Sezonun ilk yarıdaki son maçını güzel bir futbolla farklı kazandığımız için mutluyuz. Sezonun ikinci yarısında daha iyi olmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

MONACO VE EVERTON SERİ İLE İLGİLENİYOR

Jean Michael Seri
Jean Michael Seri

Galatasaray’daki durumu tartışılan Jean Michael Seri’ye Avrupa’dan bazı kulüplerin talip olduğu iddia edildi. Sezon başında kiralık olarak sarı-kırmızılı ekibe katılan ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Fildişili yıldızın Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali gündemde bulunurken, Fransa ve İngiltere’nin önemli kulüplerinden oyuncuya ilgi olduğu belirtildi. Foot Mercato’nun haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Monaco, yakın zamanda oyuncunun Galatasaray’daki durumu hakkında bilgi aldı. Monaco’nun yanı sıra Seri’nin adı Everton’la da anılıyor. Napoli’yi yönettiği dönemde Seri’yi beğenen Ancelotti’nin oyuncuyu Everton’a transfer edebileceği konuşuluyor. Sezon sonuna kadar Galatasaray’la sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar tüm kulvarlarda 17 resmi maçta görev yaptı.

Golbastı
Golbastı

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk yarısındaki son maçta evinde ağırladığı Kayserispor’a gol oldu yağdı: 6-2. Rakibi karşısında etkili bir futbol sergileyen bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Sturridge (2) Sörloth (2), Nwakaeme ve Abdülkadir Parmak kaydederken, sarı-kırmızılıların sayıları Ömer Uzun ve Kravets’ten geldi. Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda topladığı 42 puanın ardından 9 yıl sonra ligin ilk yarısını en yüksek puanla kapattı. Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 7. dakikada golü buldu. Abdulkadir’in ara pasında, ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Sörloth’ün şutu ağlarla buluştu: 1-0. 31. dakikada Sosa’nın kullandığı köşe vuruşu sonrası Sörloth’un kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. 37’de Sosa’nın pasında ceza alanının içinde rakibinden sıyrılan Nwakaeme’nin şutu ağlarla buluştu: 2-0 43’te Hasan Acar’ın uzun pasına hareketlenen Ömer’in ceza sahası içinde bekletmeden yatarak çektiği şut ağlara gitti: 2-1.47’de Mikel’in uzun pasına hareketlenen Sörloth’un sağ kanattan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldıktan sonra ters köşeye doğru çıkardığı topla altı pasın içinde buluşan Sturridge, farkı ikiye çıkardı: 3-1. 66’da kullanılan köşe vuruşu sonrasında Mert’in eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi.Topun başına geçen Sturridge, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 4-1. 71’de ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme’nin vuruşunda kaleci İsmail’in çeldiği topu iyi takip eden Abdulkadir, yayın üzerinden düzgün bir vuruşla farkı açtı: 5-1. 82’de sol kanatta topla buluşan Ömer Uzun’un pasında topu alan Kravets’in ceza sahası içi sol çaprazda Campi’den sıyrılıp çektiği şut ağlara gitti: 5-2. 90+3’te Sosa’nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth, skoru belirledi: 6-2.Ezmeye çalışanların boğazına takılırım Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından yaptığı açıklamada, “Devre bittiğinde 29. maçımızı oynadık. Kolay değil. Basit maçlarda kaybettiğimiz puanlar da dahil olmak üzere, oyuncularım tüm performansıyla gurur duyuyorum. İyi bir tatili hak ettiler” dedi. Geçtiğimiz dönem çok sıkıntılı bir ortamdan alınmış bir Trabzonspor’un olduğunu dile getiren Karaman, “Gel bizimle beraber elini değil kafanı, gövdeni koy’ dedikleri bir ortamda geldik biz. Eğer biz başarı yaşadıkta bir noktaya çıkarmışsak, eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa o ezmeye çalışanların boğazına takılırım” dedi.Nwakaeme’den rekor katkıKayserispor maçında 1 gol atarak takımının galibiyetinde rol oynayan Anthony Nwakaeme zirveye çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor forması giydiği son iki sezonda attığı 15 golün yanında yaptığı 14 asistle Süper Lig’de takımı adına en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu.Sörloth zirvedeBordo-mavililerin yıldız golcüsü Sörloth, Kayseri maçını da boş gezmedi. Trabzonspor’da ilk kez bir maçta 2 gol kaydeden ve 1 de asist yapan Norveçli futbolcu, toplamda attığı 12 golle ligdeki gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Sörloth’un toplamda 5 de asisti bulunuyor.Hakemlerin hepsi kurulu bir tuzaktır Trabzonspor eski Başkanı Nuri Albayrak, Kayserispor maçı öncesinde Haber61’e açıklamalarda bulundu. Video Yardımcı Hakem’e rağmen hakemlerin etkisini devam ettirdiğini belirten Albayrak, “Bütün maçlar zor. Geçen hafta Beşiktaş’a bir ufak yanlış yapıldı. bu hafta onun faturasını karşı takıma kestiler. Onun için VAR’a rağmen hakemlerin etkisi devam ediyor. Yüzde 99 bu hakemlerin hepsi kurulu bir tuzaktır. İstedikleri gibi istedikleri tarafı kazandırıyorlar. Bu işin içinde kumar ve büyük rantlar olduğu için insanları zapt etmek zor” ifadelerini kullandı.Uğurcan sakatlandıKaradeniz ekibinin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlık geçirdi. Hava topuna çıktıktan sonra yere düşerken bileği burkulan milli kaleci yerini Erce Kardeşler’e bıraktı. Ayak bilek bağlarında zorlama olduğu belirtilen 23 yaşındaki futbolcunun son durumu yarın çekilecek MR sonucunda belli olacak.Ağaoğlu müze açtıTrabzon Şamil Ekinci Müzesi’nin dış cephesinde bulunan ve şampiyonluklar simgeleyen rölyeflerin açılışı yapıldı. Açılışa Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kuruculardan Nizamettin Algan ve eski başkanlardan Salih Erdem ile Özkan Sümer, eski yöneticiler ve yetkili kurulların temsilcileri katıldı. Abdülkadir doğum gününde double yaptıTrabzonspor’un alt yapı meyvelerinden olan 25 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Parmak, doğum gününde hem Daniel Sturridge’in attığı golde asisti yaptı, hem de takımının 4. golüne imza attı.Fatih Terim'den Arda Turan'a yeşil ışık

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