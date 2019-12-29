Falcao döndü Cimbom coştu

Süper Lig’de ilk devrenin son karşılaşmasına Türk Telekom Stadı’nda çıkan Galatasaray, evinde Antalyaspor’u ağırlarken, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı: 5-0. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao’nun 2 golle yıldızlaştığı maçta rahat bir galibiyet alırken, ligin ilk devresinde kapanışı üç puanla yaptı. Antalyaspor’un ligde galibiyet hasreti 10 maça çıkarken, Akdeniz ekibi ligin ilk devresini düşme potasında tamamladı. 8. dakikada Seri’nin ortasında Taylan’ın kafa vuruşunda Ufuk’un eline çarpan topta hakem penaltı kararı verdi. 9’da Falcao, penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçerken meşin yuvarlakla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 28’de Mariano’nun aut çizgisine inerek içeri açtığı ortayı altı pas içerisinde tamamlayan Falcao, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 37’de Nagatomo’nun sol kanattan açtığı orta kaleciyi geçerken Celutska meşin yuvarlağı kendi ağlarıyla buluşturdu: 3-0. 63’de Hakan Özmert’in kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Mukairu’nun kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı. 82’de Ömer’in uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Babel, net bir vuruşla Boffin’i mağlup etti: 4-0. 90+1. dakikada Seri’nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Taylan skoru belirledi: 5-0.

Uzun zamandır bu anı bekliyordum

Bu sezon ilk kez Süper Lig’de ilk 11’de sahaya çıkan ve sergilediği performansın yanında takımının son golünü de atan Taylan Antalyalı, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. Zor bir zemin vardı buna rağmen maçın başından sonuna kadar iyi oynayıp farklı kazandık. Devreyi farklı kazanarak kapattığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı. İkinci yarıda daha iyi oynamak istediklerini söyleyen Taylan, “Falcao’ya yakın oynadım, elimden geleni yaptım. Umarım ikinci yarı da bu çıkışımı sürdürürüm” diye konuştu.

İyi bir skor şarttı

Sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle fazla forma giyemeyen Radamel Falcao, 2 golle yıldızlaştığı Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “İlk yarının son maçını kendi sahamızda oynadık. İyi bir skor şarttı. Sezonun ilk yarıdaki son maçını güzel bir futbolla farklı kazandığımız için mutluyuz. Sezonun ikinci yarısında daha iyi olmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

MONACO VE EVERTON SERİ İLE İLGİLENİYOR

Galatasaray’daki durumu tartışılan Jean Michael Seri’ye Avrupa’dan bazı kulüplerin talip olduğu iddia edildi. Sezon başında kiralık olarak sarı-kırmızılı ekibe katılan ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Fildişili yıldızın Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali gündemde bulunurken, Fransa ve İngiltere’nin önemli kulüplerinden oyuncuya ilgi olduğu belirtildi. Foot Mercato’nun haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Monaco, yakın zamanda oyuncunun Galatasaray’daki durumu hakkında bilgi aldı. Monaco’nun yanı sıra Seri’nin adı Everton’la da anılıyor. Napoli’yi yönettiği dönemde Seri’yi beğenen Ancelotti’nin oyuncuyu Everton’a transfer edebileceği konuşuluyor. Sezon sonuna kadar Galatasaray’la sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar tüm kulvarlarda 17 resmi maçta görev yaptı.