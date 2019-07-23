Falcao, Galatasaray’a yaklaşıyor

Monaco ile sözleşmesi devam eden ancak Fransız kulübünün kadroda düşünmediği 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a çok yaklaştığı belirtildi. Monaco’dan ayrılmakta kararlı olan tecrübeli futbolcunun, Porto’dan da teklif almasına rağmen Galatasaray’a gitme ihtimalinin güçlü olduğu vurgulandı.

Cuellar ısrarı

Sarı-kırmızılılar, Fernando’nun ayrılmasıyla 6 numara pozisyonunda oluşan boşluğu doldurmak için Gustavo Cuellar’ı gündemine aldı. Flamengo forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için Brezilya kulübüyle pazarlıklar sürüyor. Cuellar’ın Avrupa’da futbol oynamak istediği ve Şampiyonlar Ligi’ni hedeflemesi nedeniyle G.Saray’a sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların listesinde Tottenham’dan Victor Wanyama’nın da olduğu öne sürülüyor.