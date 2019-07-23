Falcao, Galatasaray’a yaklaşıyor

Monaco ile sözleşmesi devam eden ancak Fransız kulübünün kadroda düşünmediği 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a çok yaklaştığı belirtildi. Monaco’dan ayrılmakta kararlı olan tecrübeli futbolcunun, Porto’dan da teklif almasına rağmen Galatasaray’a gitme ihtimalinin güçlü olduğu vurgulandı.
Cuellar ısrarı
Sarı-kırmızılılar, Fernando’nun ayrılmasıyla 6 numara pozisyonunda oluşan boşluğu doldurmak için Gustavo Cuellar’ı gündemine aldı. Flamengo forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için Brezilya kulübüyle pazarlıklar sürüyor. Cuellar’ın Avrupa’da futbol oynamak istediği ve Şampiyonlar Ligi’ni hedeflemesi nedeniyle G.Saray’a sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların listesinde Tottenham’dan Victor Wanyama’nın da olduğu öne sürülüyor.
- Diagne’nin ödeme planında kolaylık
- Galatasaray yönetimi, Mbaye Diagne’nin transferi için Al Nassr kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Geçen sezonun devre arasında 13 milyon Euro’ya transfer ettiği Senegalli futbolcuyu 14 milyon Euro nakit olarak satmak isteyen yönetim, pazarlık masasında geri adım attı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Suudi Arabistan ekibi ile yaptığı görüşmede bonservis ücretinin 10 milyon Euro’sunu nakit, kalan 4 milyon Euro’sunu taksitle ödeme planı teklif etti. Al Nassr yönetiminin bu ödeme planını kabul etmesi halinde transfer tamamlanacak.
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