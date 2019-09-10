Falcao Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni transfer Falcao, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldız futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum"





"Galatasaray'ın teklifi haziran başında olmuştu. İlk günden itibaren pozitiftim. Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Çok heyecanlanmıştım. Türkiye'de başka takımdan teklif almadım. Avrupa'dan ve Amerika'dan teklifler aldım ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması, projelerinin olması etkiliydi. Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Bir yandan Fatih Terim faktörü çok önemli oldu. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım. Benim için Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da başarı çok önemliydi."

"İnanılmaz bir karşılamaydı"





"Şu an Galatasaray'da iyi bir kadro var. Bu coşkulu taraftarla Avrupa'da da iyi işler yapabiliriz. İnanılmaz bir karşılamaydı. Taraftara bir kez daha teşekkür ederim. Galatasaray taraftarını izledim, böyle bir karşılama bekliyordum. Türk halkı da Güney Amerikalılar gibi çok tutkulu insanlar... "

"Kasımpaşa maçında oynayabilirim"

"Bu hafta iyi idmanlar yaptım. Kendimi iyi hissediyorum. Son karar Fatih hocamızın. Hocam şans verirse Kasımpaşa maçında oynayabilirim."

"Üçlü isterlerse seve seve çektiririm"





"Galatasaray taraftarı bana inanılmaz şeyler yaşattı. Ben de gollerimle onları mutlu etmek istiyorum. Mesajlarıyla hep destek verdiler, en iyisini hak ediyorlar. Taraftarım üçlü isterse cuma günü de seve seve çektiririm."